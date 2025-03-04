Пьяная мать била и унижала дочь: как суд наказал ее за домашнее насилие

На суде обвиняемая признала свою вину

В Кировоградской области суд вынес наказание женщине, которая издевалась над своей малолетней дочерью, унижала ее, угрожала и применяла физическую силу. Домашнее насилие над ребенком было систематическим.

Об этом сообщается в Реестре судебных решений. Там указали, что неприемлемое поведение женщины по отношению к ее дочери продолжалось с апреля 2023 года по январь 2024.

8 января 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения мать нанесла дочери удары руками и ногами в область головы, конечностей и туловища. В результате у девочки были телесные повреждения в виде ссадины в лобно-теменном участке, гематомы в области век обоих глаз, гематомы в области правой руки, ссадины в области левого локтевого сустава, гематомы в крестцовой области.

Таким образом женщина совершила уголовное правонарушение, предусмотренное. 126-1 УК Украины, а именно домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение психологического насилия в отношении лица, с которым оно находится в семейных отношениях, что привело к психологическим страданиям потерпевшего.

На суде обвиняемая признала свою вину. При этом она отметила, что совершала систематическое домашнее насилие в состоянии алкогольного опьянения, когда не контролировала свои действия и эмоции. Добавила, что решением суда лишена родительских прав в отношении дочери, однако "совершает действия, направленные на возобновление отношений с дочерью, держит с ней связь, общается в телефонном режиме".

Суд принял решение признать женщину виновной и назначить ей наказание в виде двух лет пробационного надзора. Также было решено взывать с нее в пользу государства расходы на привлечение экспертов в размере 22 718 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Житомире суд принял решение в отношении женщины, которая оставила в ванной свою маленькую дочь и та утонула.