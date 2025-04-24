Создают анекдоты и смеются

Украинские имена невероятно раздражают россиян, в частности, это касается Оксаны. На это есть несколько причин.

Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на данные искусственного интеллекта. Нейросеть Grok пишет, что имя Оксана создает негативную реакцию или насмешку среди некоторых россиян и имеет культурный, исторический и психологический контекст.

Откуда произошло имя Оксана и что оно означает

Имя Оксана ассоциируется с украинской культурой. Оно есть украинская форма имени Ксения (от греческого "ξενία" — гостеприимство), но в России оно употребляется чаще, тогда как Оксана воспринимается как "чисто украинское" имя. Что касается российско-украинских исторических конфликтов, имперского отношения и попытки изменить украинскую идентичность, некоторые россияне могут смеяться с именем Оксана, чтобы подчеркнуть "иначесть" украинской культуры.

Воспринимали "селюками" и "хохлами"

В советский период и после него в русской культуре украинцы часто изображались в карикатурном виде — как "деревени", "хохлы" или носители "простоватых" черт. Имя Оксана, популярное в Украине, могло стать объектом таких стереотипов. В русских анекдотах и медиа украинцев иногда изображали как "деревенских" или "невежественных", и имя Оксана могло ассоциироваться с этими образами.

Не произносят звуки

Для русскоязычных, не привыкших к мягким украинским звукам, имя Оксана может звучать "необычно" или "грубо" из-за ударения на "О" и мягкое "а". Филологиня Ольга Васильева отмечает, что россияне испытывают трудности с произношением украинских звуков, что может подсознательно вычеркнуть дискомфорт или восприниматься как "чужеродное". Это может способствовать насмешке, особенно в контексте культурной изоляции россиян.

Ранее "Телеграф" писал об именах людей, которые тяжело и долго возвращают ссуды.