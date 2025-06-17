Ракетная атака на Украину: враг запустил ракеты с Ту-95МС, Ту-160 и кораблей, Киев атаковали "Кинжалом" (обновляется)

В нападении приняли участие остатки Черноморского флота РФ, бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и истребители МиГ-31К.

Российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ночь на 17 июня враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали столицу ударными БПЛА.

(обновляется)

02:05 Крылатая ракета фиксируется возле Запорожья, предварительно "Калибр". Про Х-101 со стороны Сумщины сообщений нет, ракеты исчезли (если вообще были).

02:00 В Киеве уже более 20 пострадавших из-за российской атаки. В целом, сейчас столица от беспилотников отбилась.

01:55 Зафиксировано движение "Калибров" через Херсонскую область Украины.

01:45 Сообщается о первых крылатых ракетах Х-101 в Сумской области.

01:40 Оккупанты атаковали баллистическими ракетами район Павлограда. Также известно о пусках неопределенного количества ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

01:35 Взрывы в Киеве – предварительно, противовоздушная оборона сбила запущенный "Кинжал" Также столица продолжает отбивать атаку ударных беспилотников врага.

01:30 МиГ-31К в воздухе, угроза пусков аэробаллистических ракет "Кинжал".

01:20 Также сообщается о возможных пусках ракет с борта бомбардировщиков Ту-95МС.

01:10 Сообщается о пусках ракет из Ту-160 из района аэродрома "Энгельс-2". Если пуски были реальными, ожидать ракеты в воздушном пространстве Украины можно через час.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.

В ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.