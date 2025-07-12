Россия атаковала Черновцы. Есть погибшие и пострадавшие, куда попали (фото)

Город атаковали дронами и ракетой

В результате российской массированной атаки в Черновцах есть погибшие и пострадавшие. Россияне направили на город четыре дрона и одну ракету.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк. Он призвал граждан не приближаться к локациям падения обломков.

"К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще 4 человека — тяжелораненые. За их жизнь сейчас борются наши врачи. Одна женщина в очень тяжелом состоянии", — говорит Запаранюк, по состоянию на 8:00.

Взрыв в Черновцах

Он добавляет, что еще 10 человек получили легкие повреждения. Им уже оказана медицинская помощь на месте. В результате атаки в Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

"Имеем последствия и на территории Сторожинецкой общины. В результате поражения вражеского БпЛА повреждены жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых. На местах работают все профильные службы", — подчеркнул председатель ОВА.

Карта движения воздушных целей

Напомним, что в ночь на 12 июля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине. Мишенью очередной российской ракетной атаки была гражданская инфраструктура, под атакой находились Львов, Луцк и Черновцы.

Ранее "Телеграф" публиковал инфографику, за сколько времени разные типы ракет и дронов России долетают до Киева.