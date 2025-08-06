Почему на американских картах Россия появляется дважды: объясняем простыми словами

Причина проста

Карта мира, которую мы видим с детства – особенно ту, которую нам показывают еще в школе – формирует наше представление о том, как устроен мир. Знали ли вы, что в каждой стране они выглядят по-разному?

"Телеграф" расскажет как выглядит карта мира в США. Здесь следует отметить, что вертикальная ось мира проходит через США.

На американских картах Америка оказывается настоящим "островом", омываемым Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном с востока. Такой подход делает США визуально центром мира – географически и символически.

Карта мира для США

Как и на европейской карте, на американской версии экватор смещен в нижнюю половину карты. Это создает оптическую иллюзию, из-за которой размеры Северной Америки и Евразии выглядят гораздо больше по сравнению с размерами Южной Америки, Африки и Австралии, чем это на самом деле.

Особенно интересно то, как американцы воспринимают крупнейшие страны мира. Для американца усложняется восприятие России, Индии и Китая : эти страны присутствуют на карте дважды – и на западе, и на востоке. Поэтому такая особенность может оказывать влияние на геополитическое восприятие этих государств американскими гражданами.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть село с "тараканьим" названием.