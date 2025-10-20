Оброс землей за год и накопил миллионы: судьей КСУ хотел стать прокурор с интересной декларацией
Прокурор Офиса Генпрокурора Тарас Цимбалистый, который имеет обширную декларацию, в 2025 году решил себя попробовать в роли судьи Конституционного суда. Вакантная должность не поддалась претенденту, и он с треском провалил конкурс.
"Телеграф" рассказывает о том, что удалось найти в закромах у несостоявшегося судьи.
Провальный конкурс в КСУ
С 27 января 2025 года Конституционный Суд Украины не имеет необходимого кворума для принятия решений. В тот день истек девятилетний срок полномочий сразу трех судей, после чего в составе КСУ осталось лишь 11 судей из 18 нужных. Для работы суда необходимо присутствие не менее 12 судей. В целом вакантными оставались семь должностей. В июне 2025 года президент Владимир Зеленский назначил в состав КСУ Александра Водянникова, а в сентябре — Юлия Барабаша.
На данный момент в Конституционном суде остается шесть вакантных мест: часть должен назначить президент, часть съезд судей, а остальных парламент.
Однако, 8 октября Верховная Рада провалила голосование за назначение судей Конституционного Суда. Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимых голосов народных депутатов.
На две вакантные должности претендовали:
- Захар Тропин — директор Департамента международного сотрудничества Минюста;
- Оксана Клименко — главный научный консультант Исследовательской службы Верховной Рады;
- Юлия Кириченко — член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя парламента Руслана Стефанчука;
- Тарас Цимбалистый — прокурор Офиса Генерального прокурора.
Предварительно совещательная группа экспертов, в которую входили международные представители, самую высокую оценку дала Тропину — 5 голосов поддержки, Клименко получила 4, Кириченко и Цимбалистый — по 3.
Во время голосования депутаты сначала рассматривали кандидатуры Тропина и Клименко. Однако оба не набрали нужного количества голосов: Тропин получил 224, а Клименко — только 93.
Далее Верховная Рада проголосовала за Юлию Кириченко (179 голосов) и Тараса Цимбалистого (84 голоса). На повторном голосовании Кириченко набрала 126 голосов, а Цимбалистый — 74, что также не позволило принять решение.
После этого спикер Верховной Рады Стефанчук предложил объявить новый конкурс для отбора кандидатов.
Кто такой Тарас Цимбалистый — путь к Офису Генпрокурора
Биография:
- В 1992 году окончил среднюю школу и в том же году поступил на юрфак во Львовский национальный университет им. Франка.
- В 1997 году окончил университет и получил специальность юрист.
- С 1998 по 2002 году проходил военную службу в Академии пограничных войск на должности преподавателя. Уволен в запас после окончания контракта в должности капитана юстиции.
- С 2000 по 2020 год работал в Тернопольском национальном экономическом университете.
- С 2020 года работает прокурором в Офисе Генпрокурора — на данный момент занимает должность прокурора отдела организации представительства интересов государства в сфере государственной и коммунальной собственности второго управления Департамента представительства интересов государства в суде Офиса Генпрокурора.
- В 2025 году решил принять участие в конкурсе на должность судьи КСУ.
- Женат, имеет сына и дочь.
Что таит декларация прокурора — обширные земельные участки и миллионы под матрасом
Согласно официальной годовой декларации Тараса Цимбалистого, у него в распоряжении имеется немало недвижимости.
Так, он имеет 25% собственности в квартире в Тернополе общей площадью 79 квадратов. Помимо этого прокурор является владельцем целого ряда земельных участков в этом же городе:
- десять соток (87 тысяч гривен);
- 179 квадратов (444 гривны);
- и 4 сотки (1353 гривны).
В 2022 году кандидат на пост судьи приобрел себе три больших земельных участка в Ивано-Франковской области (цена не указана):
- на 3533 квадрата;
- на 2483 квадрата (право пользования, оформлен на родственника);
- 1342 квадрата.
Там же он имеет свою долю (16%) в доме на 124 квадрата. А также строит дом на 259 квадратов.
В том же 2022 году у прокурора появилось право на бесплатное пользование квартирой в Киеве, которая оформлена на его родственника.
Ездит Тарас на автомобиле KIA Cerato 2007 года за 95 тысяч гривен.
Деньги
За 2024 год прокурор заработал 1 194 891 гривну в Офисе Генпрокурора. Его супруга, к слову, работает там же и получила 683 тысячи гривен зарплаты за прошлый год.
Под "матрасом" у семейства Цимбалистых лежит около 28 тысяч долларов (~ 1 100 000 гривен) и около ста тысяч гривен.
