Трамп сделал обнадеживающее заявление о прекращении войны в Украине (видео)

Американский лидер заговорил об Украине на встрече с представителями стран Центральной Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс. Он напомнил, что недавно его администрация помогла Армении и Азербайджану заключить мирное соглашение, и теперь стремится остановить войну в Украине.

Об этом Трамп сказал в ходе встречи с представителями стран Центральной Азии в Белом доме. Он отметил, что его администрация остановила уже восемь войн.

США стремятся остановить войну РФ против Украины

Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы значительно продвинулись, Дональд Трамп

Глава Белого дома добавил, что экспорт российской нефти "существенно снизился". Он также снова заговорил о многочисленных жертвах войны в Украине.

Погибает так много людей… Надеемся, они поумнеют и остановят это, — отметил президент США.

Президент Узбекистана заявил, что войну в Украине может остановить только Трамп

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев назвал Трампа "президентом мира". Он добавил, что только американский лидер способен остановить войну между Россией и Украиной.

В Узбекистане мы называем вас "президентом мира". Вы сделали очень многое. Вам удалось остановить восемь войн. И я убежден, что войну между Россией и Украиной можете остановить только вы, и мы на это очень надеемся, Шавкат Мирзиоев

Трамп обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином вопросы ядерного оружия

Трамп рассказал, что обсуждал с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпин вопрос денуклеаризации (сокращения или полного устранения ядерного оружия). Президент США положительно оценивает перспективы.

Мы можем уничтожить мир 150 раз, и в этом нет никакой необходимости. Потому я действительно думаю, что мы сможем. Я говорил об этом с президентом Путиным. Я говорил об этом с главой Си. И все хотели бы тратить эти деньги на другие вещи, на то, что действительно может приносить пользу людям сегодня. Поэтому я думаю, что нечто подобное может произойти — денуклеаризация, Дональд Трамп

