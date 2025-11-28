К Ермаку с обысками пришли НАБУ и САП (детали и фото)

Ермак является главой ОП с февраля 2020 года

Утром в пятницу, 28 ноября, НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Следственные действия ведутся в правительственном квартале.

Что нужно знать:

СМИ сообщили об обысках у Ермака и показали фото

В НАБУ заявили, что следственные действия проводятся в рамках расследования

С чем связаны следственные действия у Ермака – неизвестно, но возможно, они касаются "пленок Миндича"

В НАБУ подтвердили, что вместе с САП осуществляют обыски у руководителя Офиса Президента Украины. Там отметили, что следственные действия санкционированные и производятся в рамках расследования и пообещали впоследствии предоставить детали.

Об обыске у Ермака сообщает также "Украинская правда". Журналистам удалось сделать фото, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

НАБУ пришло в Правительственный квартал

Возможные обыски у Ермака

Народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко подтвердили обыски у Ермака. Как видно на фото, все началось еще до рассвета.

С чем могут быть связаны обыски у Ермака

Андрей Ермак

На так называемых "пленках Миндича" по масштабным коррупционным схемам в энергетике фигурирует человек по прозвищу "Али-Баба", который раздает указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ. В СМИ и обществе распространилось мнение, что это якобы может быть Андрей Ермак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бизнесмена и фигуранта коррупционного дела по энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в розыск. Согласно базе данных, фигуранты исчезли 20 ноября этого года. Тимур Миндич, по данным операции "Мидас", руководил финансовыми операциями в энергетике, хотя не имел таких полномочий. На опубликованных аудиозаписях НАБУ слышно, как он обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о Бюро.