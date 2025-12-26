Зеленский скоро встретится с Трампом: где и когда

Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что это произойдет в ближайшее время — в течение недели. "Рустем Умеров доложил о своих очередных контактах с американской стороной. Ни дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне – с Президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — отметил президент.

Новость дополняется