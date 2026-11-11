Среди "Сергиевой пустыни" нашли тело: что это за таинственное место силы в Киеве

Бывший художник-оформитель создал в лесу собственный скит, который отстраивал после поджогов.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В соцсетях появились слухи о смерти основателя "Сергиевой пустыни" в Голосеевском лесу Киева, но Сергий жив — мужчина просто болел. Его необычный скит, скрывающийся среди деревьев и оврагов в километре от ВДНХ, известное место. Собственную локацию для молитвы и уединения художник Сергий Борисов создал здесь в 1999 году.

О состоянии здоровья Сергия сообщил киевский блогер и краевед Кирилл Степанец в Facebook. Он рассказал, Сергий "не выходил на связь, потому что заболел". Тело, найденное в лесу, ему не принадлежит.

Как художник создал собственную пустынь

Основатель скита киевлянин Сергий Борисов, до 40 лет живший обычной жизнью: работал художником-оформителем, фотографировал и планировал стать фотохудожником. После сна, которое он воспринял как вещий, Сергий начал читать церковную литературу, рисовать образы святых и общаться со священниками.

Впоследствии он решил выкопать пещеру в Подгорцах – деревне, откуда происходила его бабушка. Местный священник посоветовал ему ехать на киевские горы. Вернувшись в Киев, Сергий принялся строить скит в Голосеевском лесу. Одежду он сшил себе по подобию наряда Антония и Феодосия на иконах – длинный черный балахон с капюшоном.

Степанец в видео "Мистические места силы Голосеевского Леса" рассказал, что мужчина не хотел присоединяться к какой-либо конфессии и становиться обычным монахом. В созданной им пустыне соединились родноверие и традиционное христианство. Сам Сергий в разговоре объяснял свое понимание благодарности Богу через поступки.

"Ты делаешь свое действие, которое нужно Богу, нужно людям, и ты становишься частью божественного тела и божественного выполнения действия, которое нужно всем", — сказал основатель пустыни Сергий.

Основатель пустыни объединял в своей вере разные религиозные традиции

Что обустроил Сергий в Голосеевском лесу

"Сергиева пустынь" расположена примерно в километре от ВДНХ, на возвышении среди деревьев и оврагов. Степанец объяснял в видео: название "пустынь" связано с уединением – местом, где человек может побыть наедине с Богом.

Сергий выбрал для своего скита повышение среди деревьев и оврагов

Сергий обустроил небольшую келью для молитвы и выкопал на склоне несколько маленьких пещер. Ячейкой простора стало старое дерево с иконой, рядом появились кресты, подставки для свечей и столик для гостей. После обвала потолка кельи он укрепил его досками и пленкой, поставил внутри печку-буржуйку.

У скита Сергий обустроил на склоне несколько небольших пещер для уединения/ Кадр из видео Источник: Скриншот

Келью и места для молитвы Сергий обустраивал собственноручно

На территории разместили таблички с правилами поведения, библейскими цитатами и изречениями Сергия. Посетителей просили не кричать, ничего не ломать и не заходить с велосипедом или собакой. Среди закрепленных на стендах текстов – слова о прощении, терпении, смирении и любви.

Посетителям пустыни оставляли наставления о прощении и терпении

Религиозные изречения стали частью обустроенного Сергием пространства

Сергий имел последователей, а пустынь пытались сжечь

Со временем у Сергия появились последователи, для которых он обустроил отдельное жилье — шатры. По словам Степанца в видео, сам основатель живет неподалеку в обычной квартире и приходил в пустыню несколько раз в неделю, тогда как его последователи жили там постоянно.

Для последователей Сергий обустроил в пустыне отдельные квартиры-шатры/ Кадр из видео Источник: Скриншот

Место не раз пытались уничтожить. Поджоги были в 2004 и 2007 годах, но Сергий все отстроил. Степанец также рассказывал о попытках представителей национального природного парка "Голосеевский" добиться его выселения из-за запрета хозяйственных работ на заповедной территории. Несмотря на это, основатель продолжал обустраивать пустыни и принимать гостей.

Пустынь принимала гостей и после неоднократных попыток ее уничтожить

Как сообщал "Телеграф", в Зарванице Тернопольской области действует комплекс "Украинский Иерусалим", воспроизводящий главные христианские святыни Святой Земли. Он является частью Зарваницкого духовного центра – одной из величайших святынь Украинской греко-католической церкви, которую ежегодно посещают сотни тысяч паломников. В копию Гроба Господня вмонтирован камень, привезенный из Иерусалима, а комплекс освятили в 2018 году.