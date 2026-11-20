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В Киеве представили книгу "Игорь Турчин. Воспитатель королев", которую издательство "САМИТ-КНИГА" подготовило при поддержке BTN Foundation. Выход книги совпал с 90-летием со дня рождения тренера киевского "Спартака", которую отмечали 16 ноября. Гостям книгу представили авторы, заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев и Александр Соколинский.

Мероприятие началось с пресс-конференции в УНИАН. На ней говорили не только о выходе книги, но и о других инициативах в честь тренера: звезде "Спартака" возле ТЦ "Гулливер", почтовых марках и памятном жетоне для жеребьевки с портретом Турчина. На второй части в Синем зале Дома кино собрались друзья и коллеги тренера, представители спорта, культуры и медиа. Среди них была многолетняя капитан легендарного состава "Спартака", семикратная обладательница Кубка европейских чемпионов Людмила Бобрусь-Советник.

"Эта книга вышла к 90-летию со дня рождения выдающегося всемирно известного тренера Игоря Турчина. Дело, которое он начал вместе со своей легендарной командой "Спартак" (Киев), продолжает жить и прославлять Украину", — рассказал соавтор издания, заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев.

Игорь Турчин сформировал свою школу женского гандбола. Под его руководством киевский "Спартак" двадцать раз подряд становился чемпионом СССР и тринадцать раз завоевал Кубок европейских чемпионов. Женская сборная под его руководством дважды выигрывала золото на Олимпийских играх 1976 в Монреале и 1980 в Москве. Авторы подробно описывают, как тренер формировал мышление своих игроков.

"Игорь Турчин построил команду, о которой до сих пор говорят во всем гандбольном мире. Его успех держался на особом отношении к людям. Он доверял игрокам, учил их мыслить на площадке и брать на себя ответственность. Книга сохраняет этот опыт для следующих поколений украинских спортсменов и тренеров, которым еще предстоит строить свои команды", — отметил Роман Балашов, предприниматель и IT-инвестор.

Тринадцать глав книги выстраивают хронологию от первых тренерских успехов до научного анализа тренерского метода. Часть глав рассказывает о Зинаиде Турчине, получившей звание лучшей гандболистки XX века. Семейную историю в книге рассказывает дочь супругов.

Для BTN Foundation поддержка издания – вклад в сохранение украинского спортивного наследия. Фонд реализует инклюзивные и адаптивные спортивные инициативы и работает над формированием культуры добродетели в украинском спорте. Книга помогает передать следующим поколениям опыт построения команды, тренерские принципы Игоря Турчина и историю его побед.

Чествование памяти тренера продлится 4 декабря: в здании Дворца спорта в Киеве планируют открыть мемориал Игорю Турчину.