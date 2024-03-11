"Оскар-2024": полный список победителей во всех номинациях (фото)
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Стало известно, кто и в какой номинации получил золотые статуэтки
В американском Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта прошла 96-я церемония награждения кинопремии "Оскар-2024". Там были названы имена всех победителей в разных номинациях. Среди тех, кто получил главную кинонаграду, впервые в истории оказался украинский фильм — "20 дней в Мариуполе", который стал лучшим документальным фильмом.
Стоит отметить, что фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана получил больше всего статуэток в разных номинациях. Всего лента собрала 7 "Оскаров".
Полный список победителей "Оскара" в разных номинациях
Лучший фильм — "Оппенгеймер".
Лучшая режиссура — Кристофер Нолан "Оппенгеймер".
Лучшая мужская роль — Киллиан Мёрфи "Оппенгеймер".
Лучшая женская роль — Эмма Стоун "Бедные-несчастные".
Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".
Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф "Оставленные".
Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший "Оппенгеймер".
Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.
Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один".
Лучший монтаж — "Оппенгеймер" Дженнифер Лейм.
Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская".
Лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема "Оппенгеймер".
Лучший игровой короткометражный фильм — "Чудесная история Генри Шугара".
Лучший звук — "Зона интереса".
Лучшая оригинальная музыка — Людвиг Йоранссон "Оппенгеймер".
Лучшая песня к фильму — Билли Айлиш "What Was I Made For?" для "Барби".
Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов".
Лучший анимационный короткометражный фильм — "War Is Over! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения".
Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"
Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные".
Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные".
Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что названы имена победителей в номинациях лучший актер и актриса. Узнайте, кто получил золотую статуэтку.