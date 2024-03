"Оскар-2024": полный список победителей во всех номинациях (фото)

Стало известно, кто и в какой номинации получил золотые статуэтки

В американском Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта прошла 96-я церемония награждения кинопремии "Оскар-2024". Там были названы имена всех победителей в разных номинациях. Среди тех, кто получил главную кинонаграду, впервые в истории оказался украинский фильм — "20 дней в Мариуполе", который стал лучшим документальным фильмом.

Стоит отметить, что фильм "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана получил больше всего статуэток в разных номинациях. Всего лента собрала 7 "Оскаров".

Полный список победителей "Оскара" в разных номинациях

Лучший фильм — "Оппенгеймер".

Лучшая режиссура — Кристофер Нолан "Оппенгеймер".

Лучшая мужская роль — Киллиан Мёрфи "Оппенгеймер".

Фото: Getty Images

Лучшая женская роль — Эмма Стоун "Бедные-несчастные".

Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф "Оставленные".

Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший "Оппенгеймер".

Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.

Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один".

Лучший монтаж — "Оппенгеймер" Дженнифер Лейм.

Фото: Getty Images

Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская".

Лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема "Оппенгеймер".

Лучший игровой короткометражный фильм — "Чудесная история Генри Шугара".

Лучший звук — "Зона интереса".

Лучшая оригинальная музыка — Людвиг Йоранссон "Оппенгеймер".

Лучшая песня к фильму — Билли Айлиш "What Was I Made For?" для "Барби".

Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов".

Лучший анимационный короткометражный фильм — "War Is Over! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".

Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения".

Фото: Getty Images

Лучший адаптированный сценарий — "Американское чтиво"

Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные".

Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные".

Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названы имена победителей в номинациях лучший актер и актриса. Узнайте, кто получил золотую статуэтку.