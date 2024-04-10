Бросил семью с ребенком? В сети назвали имя нового спутника Квитковой

Беспалов заверил, что у нового любимого блогерши есть жена

Блогерша-миллионница Даша Квиткова, поразившая фанатов откровенными фотографиями, вновь встретила любовь. Такие слухи распространил сегодня, 10 апреля, обозреватель шоу-бизнеса и блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Беспалов заинтриговал, что нового любимого Даши зовут Максим. Как известно, сплетнику написал инсайдер, который поймал пару вместе, и Богдан обнародовал полный текст сообщения на своем YouTube-канале.

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"Богдан, привет. Имею для тебя инсайд: уже несколько раз в нашем ЖК видели Квиткову вместе с Максимом Лавриненко (это основатель телеграмм-сетки "Труха"). Поинтересовались в окружении Даши, она умная девушка, выводы все сделала после Добрынина и теперь не делает свои отношения публичными. Максим от Даши млеет, у нее тоже есть симпатия, но и меркантильные цели. Связи Максима могут вывести ее на совсем другой уровень жизни", — отметил блогер.

Основатель "Трухи" Максим Лавриненко. Фото instagram.com/maxim.lavrinenko

Беспалов также добавил, что отрыл интересные детали личной жизни Максима. Блогер заверил, что новый любимый Даши женат. "Если правда об их романе с Квитковой, то без слов", — объяснил он.

Сама Даша никак не реагирует на сплетни, однако раньше красавица не скрывала, что флиртует с мужчинами и открыта к проявлениям внимания.

Добавим, что 38-летний Максим Лавриненко родом из Харькова. Мужчина основал Telegram-канал "Труха" и рассказывал, что получает от него доход 300-500 тысяч долларов в месяц.

Ранее "Телеграф" писал, что Даша Квиткова рассказывала, как они с Добрыниным "делят" сына. Ребенок проводит одинаковое количество времени с отцом и мамой.