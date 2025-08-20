"Интерпайп" Пинчука инвестирует в будущее: студенты уже учатся по модели нового закона

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука является примером того, как бизнес создает новую систему подготовки кадров. Об этом пишет издание "NV" в материале, посвященном масштабной реформе в системе профессионально-технического образования.

Новый законопроект "О профессиональном образовании", принятый парламентом в первом чтении, предусматривает больше автономии для колледжей и учебных центров, внедряет дуальное образование и более тесное сотрудничество с бизнесом. Правительство рассчитывает, что это позволит закрыть кадровый дефицит на рынке труда, где более 85% вакансий – это рабочие профессии.

"Популяризация рабочих профессий среди молодежи — это один из ключевых приоритетов нашей образовательной политики. Мы понимаем, что без сильной системы профессионально-технического образования невозможно восстановить экономику и построить современную, инновационную Украину. Поэтому сегодня государство целенаправленно меняет отношение к техническим специальностям", — рассказал заместитель министра образования Дмитрий Завгородний.

По данным МОН, сегодня в системе профессионального образования в Украине обучается более 224 тысяч студентов. В то же время, по оценкам аналитических центров и Государственной службы занятости, на рынке особенно ощутима нехватка квалифицированных кадров в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и агросекторе.

Одним из примеров успешного взаимодействия бизнеса и образования является Днепр, где компания "Интерпайп" Виктора Пинчука вместе с городскими властями и учебными заведениями уже несколько лет строит новую систему подготовки кадров. Бизнес финансирует обновление учебной базы, закупает современное оборудование и адаптирует программы под нужды производства.

"Работа с профтехом и в целом с техническим образованием — для "Интерпайпа" это не разовый проект, а система. Мы не остановили это направление во время войны и продолжаем инвестировать. Наш опыт — положительный, и мы готовы им делиться", — рассказала директор по коммуникациям компании Людмила Новак.

Например, в ПТУ № 2 г. Днепра благодаря партнерству с "Интерпайпом" открыли современную мастерскую станочников, которая ежегодно способна готовить 150 специалистов и повышать квалификацию еще для 120 рабочих всех возрастов. Здесь возобновили обучение по направлению "Оператор станков с программным управлением", которое до этого несколько лет не преподавалось за неимением современных станков.

"У нас была лицензия на специальность "Оператор ЧПУ", но без оборудования мы не могли готовить таких специалистов. Сегодня студенты учатся на тех же станках, что и на заводе, а преподаватели прошли переподготовку. Это совсем другой уровень образования", — подчеркнула директор ПТУ № 2 Инесса Мазур.

Сегодня студенты училища могут совмещать обучение с практикой непосредственно на производстве. Фактически в Днепре уже работает дуальная модель образования, которая и заложена в новом законопроекте. Именно по такой схеме десятилетиями работают Германия, Швейцария и Финляндия: там студенты одновременно получают знания в училищах и проходят оплачиваемую практику на предприятиях. Такая модель позволяет выпускникам получить диплом и 2—3 года реального опыта сразу после обучения.

Днепровский кейс демонстрирует, что партнерство государства, бизнеса и образовательных учреждений способно дать быстрый результат. Если подобные практики станут системными, Украина сможет выйти на уровень европейских стран, где профтехобразование является основой конкурентного рынка труда и инновационной экономики.