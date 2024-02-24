News Telegraf
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Диктор відзначив успіхи ЗСУ прямо під час прямого ефіру
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"Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі
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Люди вшановують пам’ять бійців, які загинули в боях з російськими окупантами
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"Над дахом проносилися ракети": Катя Осадча показала фото, зроблені першого дня повномасштабної війни
Телеведуча поділилася страшними спогадами про початок війни
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100% "панацеї" вирішення цієї проблеми немає, але підвищити шанс залишитися з машиною — можна
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Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса про напруженість між Києвом та Варшавою
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Він один з перших світових лідерів, які відвідали Україну навесні 2022 року
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Найкращі з найкращих віддали життя за нашу з вами свободу
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Український футбол повертається після перерви
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Розповідаємо оперативно про головне за добу
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Ситуація на полі бою залишається дуже серйозною, наголосив він
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Не усі ціни на молочку зросли
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І не лише тоді, коли на кузові вже не залишилось фарби, лиш одна іржа
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Фінансову підтримку надавало посольство Великобританії
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У Кремлі пильно стежили за кубинським феноменом, бо мали гіркий досвід співпраці з ексколоніями європейських країн в Африці та Азії
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Зміни на валютному ринку — результат дій НБУ