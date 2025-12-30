З Новим роком, Україно! Патріотичні привітання та барвисті листівки зі святом

Нехай цей рік стане для України переможним

У середу, 31 грудня, ми зустрічатимемо Новий 2026 рік. У святкову ніч українців об’єднає одне спільне бажання — якнайшвидша перемога над ворогом та довгоочікуваний мир.

Україна зустрічає цей Новий рік у складних умовах, оскільки повномасштабна війна з Росією продовжується. Але попри випробування, наша надія та віра у перемогу залишаються непохитними.

У це свято особливо важливо бажати один одному терпіння та внутрішньої сили, а також подякувати нашим захисникам за мужність. " Телеграф" підготував патріотичні побажання та барвисті листівки з Новим роком 2026.

Патріотичні привітання з Новим роком 2026

Любі мої, вітаю вас з Новим роком! Хай цей рік принесе Україні довгоочікуваний мир, а в наші серця — гармонію та спокій. Нехай доля подарує багато яскравих і незабутніх моментів, і додасть фарб у ранок кожного дня!

З Новим роком 2026

Вітаю вас з Новим роком! Бажаю сміху, пригод, незабутніх моментів та море позитиву. Нехай цей рік принесе мир нашій Україні, а у ваших серцях завжди буде тепло, радість і впевненість у майбутньому!

Вітаємо з Новим роком 2026

З Новим роком! Нехай у 2026-му у вашому домі завжди буде світло — і в розетках, і в серці. Бажаю, щоб ППО працювало на відмінно, а тривоги були лише приємними. Нехай цей рік принесе стабільність, впевненість у завтрашньому дні та прості людські радощі, які у нас намагалися відібрати. Вистоїмо і переможемо!

З роком Коня 2026

Бажаю, щоб цей рік приніс довгоочікуваний мир в Україну. Нехай наші серця будуть наповнені вірою в краще майбутнє, а в кожній родині запанує спокій і гармонія. Ми заслуговуємо на мирне небо, і віримо, що цей рік принесе нові можливості та хороші новини!

Патріотичні листівки з Новим роком 2026

З Новим 2026 роком! Бажаю, щоб цей рік став для кожного з нас роком надії та відновлення. Віримо, що в Україні настане мир, а ми зможемо здійснити свої мрії.

Як привітати з Новим роком 2026

Миру нам усім у новому 2026 році. Бажаю, щоб ми нарешті перестали рахувати дні війни й почали рахувати дні нашого мирного будівництва. Нехай Бог береже Україну та кожного, хто її підтримує. Зі святом!

Листівки з Новим роком 2026

Привітання з Новим 2026 роком хочу розпочати з головного – нехай він буде переможним. Щоб усі були здорові, нехай збудуться найзаповітніші мрії!

