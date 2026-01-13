НАБУшник Магамедрасулов не повернув до Бюро 30 тис. доларів, отримані на документування злочину, — експрокурор САП

Топчиновник НАБУ Руслан Магамедрасулов отримав у касі Бюро 50 тис. доларів для документування злочину, а у справі фігурує лише 20 тис. Різницю ніхто не повернув. Про це написав прокурор САП у 2020–2024 рр. Станіслав Броневицький.

"Говорячи про героїв нашого часу, варто згадати справу Держрезерву, в якій детектив Магамедрасулов був старшим групи. Для документування надання неправомірної вигоди детектив Магамедрасулов отримав з каси Бюро 50 тисяч доларів США. Однак, до "торпеди", а потім до викривача дійшло лише 20 тисяч, які і фігурують у справі. Різницю в касу ніхто не повернув. Де тридцятка?" – написав експрокурор САП.

Якщо ніхто гроші не поверне, зазначив він, то такі дії можна буде кваліфікувати як закінчений злочин, якщо ж повернуть – то як замах на злочин.

За словами Броневицького, справа стосувалась нібито надання неправомірної вигоди голові Держрезерву від керівника одного з управлінь.

"Схема надання вигоди була наступна – "торпеда" надавав кошти начальнику управління, він, в свою чергу – Голові, який і виступав в даному випадку викривачем", – повідомив він.

Він нагадав , що після звільнення з-під варти Магамедрасулов встиг дати чимало інтерв’ю, у яких вибудовувався його образ одного з ключових борців з корупцією.

"Показовою була й кількість залучених ЗМІ, синхронний інтерес різних редакцій до інтерв’ю, активне висвітлення кожного процесуального кроку та заклики з пропозиціями присвоїти детективу звання Героя України. Отже, створювався медійний бекграунд про те, що Магамедрасулова наздоганяли саме задля помсти у його принциповій позиції", – зазначив експрокурор.

За його словами, саме він "безпосередньо займався встановленням необхідної техніки у потрібних місцях", аби колеги могли зафіксувати всіх фігурантів схеми в межах спецоперації "Мідас".

Але, наголосив він, у медійному шумі якось непомітно загубилися епізоди діяльності детектива, про які воліють взагалі забути. До них органічно додалися й тісні зв’язки Магамедрасулова з директором НАБУ Клименком, і дружні відносини на тлі окремих кримінальних проваджень та внутрішніх розслідувань, які з часом дивним чином "згасали", – підсумував Броневицький.