Суд заблокировал попытки кулуарно назначить новый наблюдательный совет в "УРС": инициатор объяснил мотивы

Избрание нового наблюдательного совета в АО "Украинские распределительные сети", которое является оператором государственных пакетов облэнерго (Николаев, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Тернополь, Запорожье) должно происходить прозрачно и в рамках правового поля. Поэтому судебный запрет проводить соответствующий отбор незаконным способом является обоснованным и своевременным.

Краткие дедлайны перед праздниками несовместимы с "лучшими практиками корпоративного управления", передает 24 Канал со ссылкой на блог экс-члена наблюдательного совета "УРС", президента Energy Club Андрея Кострицы.

На днях он подал в Хозяйственный суд города Киева заявление о мерах обеспечения иска, в результате которых проведение отбора в новый наблюдательный совет временно приостановлено.

Что известно?

Согласно официальным сообщениям "УРС", наблюдательный совет компании уволили в начале декабря. Кострица обжаловал это решение в суде, требуя не только восстановить его в должности, но и заблокировать работу Комиссии по отбору новых кандидатов до завершения спора. Также иск предусматривает запрет на заключение гражданско-правовых договоров с новыми членами наблюдательного совета, внесение изменений в состав совета в госреестры и проведение первых заседаний в новом составе.

Как писали в СМИ, компанию возглавил Александр Похилко, соратник и.о. о. министра энергетики Артема Некрасова. Новый менеджмент АО "Украинские распределительные сети" выступил с заявлением, в котором обвинил Кострицу в блокировании конкурса и работы Комиссии по отбору членов наблюдательных советов. Тот публично опроверг доводы, приведенные в заявлении.

Андрей Кострица считает, что решение "УРС" о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета "было принято в контексте всеобщего политического кадрового решения после общественного резонанса вокруг отдельных государственных предприятий энергетической сферы".

При этом никаких претензий ко мне лично – тем более обоснованным подозрениям или доказанным фактам коррупции – не выдвигалось. В такой ситуации "пакетное" увольнение без индивидуальной оценки работы и без объяснения причин явно несправедливо и создает впечатление, будто просто назначили "крайних", — отметил он.

Кроме того, он считает такой выборочный выбор, поскольку кадровые изменения коснулись наблюдательных советов не всех госкомпаний, а лишь отдельных объектов. Кострица подчеркнул, что именно это создает риски для его деловой репутации, ведь рынок может расценить увольнение как "черную метку" при отсутствии реальных оснований.

"Именно поэтому я подал заявление об обеспечении иска и в установленные законом сроки подам иск по существу. Обращение в суд – это не "атака" и не "саботаж", а единственный цивилизованный и честный механизм защиты в правовом государстве", – добавил он.

Экс-член Наблюдательного совета также отверг обвинения в блокировании конкурса. Кострица отметил, что речь идет о временном сохранении прав гражданина Украины, "чтобы не произошло необратимых действий к рассмотрению дела по существу".

"Это стандартная и цивилизованная логика обеспечения иска. Суд не запрещал проведение конкурса или деятельность Комиссии", – указал президент Energy Club.

Кострица считает, что условия и сроки проведения конкурса противоречат принципам открытости и стандартам прозрачности.

Менеджмент АО "УРС" много говорит о "прозрачности" и "открытых процедурах". Тогда давайте посмотрим на практику. Объявление об отборе нового Наблюдательного совета опубликовано 17.12.2025 в 20:59, а конечный срок подачи документов – до 24.12.2025 18:00 с последующим отбором в промежутке 24 – 31 декабря. Я скажу достаточно осторожно: такие темпы и календарь очень слабо коррелируют с "лучшими практиками корпоративного управления", — отметил он.

Кострица отметил, что такие процессы, как проверка добродетели, независимости и конфликта интересов, не могут быть формальными "галочками" и не должны спешить между праздниками. Он добавил, что обвинения его в кулуарных договоренностях на фоне попыток провести сверхбыстрый отбор кандидатов выглядят противоречиво.

Напомним, ранее сообщалось, что государственную компанию "УРС" возглавил соратник и.о. о. министра Артема Некрасова – Александр Похилко. По данным СМИ, должностные лица долгое время работали вместе в разных организациях. В частности, еще в 2000-х оба работали на "Сумыоблэнерго", а позже – на госпредприятиях "Заря-Машпроект" и "Калушская ТЭЦ-Новая".