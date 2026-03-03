Суд или давление? Мониторинг IAC ISHR ставит под вопрос правосудия по делу Богуслаева

11 февраля 2026 года в Соломенском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу пенсионера Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.111-1; ч.1 ст.258-3; ч.1, 4 ст.114-1 Уголовного кодекса Украины (об осуществлении хозяйственной деятельности в сфере обращения товаров военного или двойного назначения в интересах Российской Федерации, создания террористической группы или террористической организации). Предметом рассмотрения было ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого.

Согласно анализу экспертов мониторинговой миссии IAC ISHR, который был опубликован после заседания, есть вопросы соблюдения стандартов ЕСПЧ по этому делу.

Заседание началось с заявления стороны защиты об отводе председательствующего судьи Педенко. Адвокаты привели аргументы: по их словам, родной брат судьи в соцсетях угрожал защитникам физической расправой и демонстрировал осведомленность в делах, которые еще не исследовались в суде. Защита предоставила скриншоты сообщений и отметила, что этот родственник сам является фигурантом дела СБУ о подкупе судей этого же суда.

Кроме "семейного фактора", адвокаты указали на нарушение процессуального баланса: 9 февраля судья приняла решение, не выслушав позицию самого Богуслаева, также был зафиксирован факт разговора судьи с прокурором вне заседания (участники объяснили это обсуждением другого дела).

Прокурор назвала эти доводы безосновательными, заявив, что скриншоты не доказательства, а судья не отвечает за действия брата. В итоге суд отказал в удовлетворении отвода.

Прокуроры настаивали на продлении ареста без права на залог (или с сохранением его непомерного размера), поскольку есть высокий риск укрывательства из-за угрозы длительного срока заключения; многие свидетели — работники "Мотор Сечи", на которых обвиняемый якобы может давить из-за своего авторитета; часть свидетелей еще не дала показаний в суде.

Защитники Богуслаева, которому исполнилось 87 лет, предоставили документы о резком ухудшении его состояния. В СИЗО у обвиняемого диагностировали онкологическое заболевание, он перенес операцию и даже клиническую смерть. Адвокаты подчеркнули, что условия изолятора не позволяют оказывать адекватную помощь при таких диагнозах, пенсионер находится под стражей уже более 3 лет и 3 месяцев, а из-за санкций и ареста имущества Богуслаев не может оплатить залог, что делает меру пресечения фактически безальтернативным заключением.

Защита просил изменить меру мероприятия на ночной домашний арест. Однако выслушав стороны, суд поддержал позицию прокурора и оставил Богуслаева под стражей.

Мониторинговая миссия IAC ISHR выразила обеспокоенность соблюдением стандартов ЕСПЧ по этому делу. Эксперты отмечают:

даже если пристрастность судьи не доказана, история с угрозами от родственника и внепроцессуальные контакты создают объективные сомнения у стороннего наблюдателя;

ст. 3 Конвенции обязывает государство учитывать возраст и состояние здоровья. Дальнейшее содержание под стражей онкобольного человека в почтенном возрасте требует чрезвычайно детального обоснования, а не формального перечня рисков;

если размер залога заведомо недостижим из-за санкций, он перестает быть реальной альтернативой аресту.

Дело продолжает находиться под усиленным мониторингом из-за рисков нарушения фундаментальных прав человека на свободу и достойное обращение.