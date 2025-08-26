Укр

Ни детектив НАБУ, ни обычный гражданин не должны являться жертвой фальсификаций. Закон один для всех - Артем Крикун-Труш

Артем Крикун-Труш
В настоящее время рассмотрением дела занимается Киевский апелляционный суд Новость обновлена 26 августа 2025, 10:55
В настоящее время рассмотрением дела занимается Киевский апелляционный суд. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинский адвокат Артем Крикун-Труш анализирует ситуацию с избранием меры пресечения детективу НАБУ Магамедрасулову

В конце августа Киевский апелляционный суд рассматривает жалобы на меру пресечения детектива НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Я знаю Руслана с 2015 года, потому что мы оба были из первого набора детективов и даже некоторое время до его перевода работали в одном отделе. Очень умный, харизматичный человек с мозгами и прекрасным чувством юмора.

Однажды в коридоре Высшего антикоррупционного суда он сказал (дословно): "Передай своему клиенту, что ему 3,14зда". Это было в деле, где детективы НАБУ подделали доказательства.

И даже несмотря на это, я искренне желаю Руслану сил в этой непростой борьбе, потому что в делах Лапина, Маркушина и других я прекрасно видел, что такое Печерский суд, Киевская апелляция. Будет команда — Руслана сегодня выпустят, не будет — будет сидеть.

Руслан Магомедрасулов
Руслан Магомедрасулов

Никто, ни детектив НАБУ, ни фигурант НАБУ, ни бизнесмен, ни военный, ни активист, ни обычный гражданин не должны быть жертвами фальсификации доказательств. Не должны сидеть в СИЗО, когда они не общественно опасны и когда есть куча альтернативных мер пресечения.

Эта история также очень сильно подсветила, насколько нарративы ЦПК и других меняются в зависимости от точки зрения, то есть от того, кто фальсифицирует и против кого. Если детектив НАБУ фальсифицирует в своих делах, то Елена Щербан и другие пишут мне публичные комментарии "сейчас это только версия стороны защиты, которую нужно доказывать", "нужно решение суда по подделке". Сейчас же ждать решения суда по подделке не нужно, все просто и ясно.

Вы сами довели правоохранительную и судебную систему до того, что такой случай с Русланом смог произойти. Потому что закрывали глаза на "хорошие фальсификации", "хорошие подделки доказательств", "хорошие нарушения", "хорошие политические преследования" в НАБУ-САП-ВАКС. "А если можно им, то почему нельзя нам?" — подумало СБУ.

Нет "хороших" фальсификаций. Есть преступление и ответственность. Для всех. Точка.

Потому что когда "версия защиты" становится правдой только тогда, когда задело своих, то это уже не принципы, это двойные стандарты. А они всегда возвращаются.

Терпимость антикоррупционных организаций к "правильным нарушениям" сломала предохранитель системы. Теперь током бьет всех. Выключатель здесь один: равные правила, независимо от симпатий или антипатий общества.

Потому что вчера, забыв роль вотчдогов, аплодировали "правильным подделкам", а сегодня этими же рейками уже переезжают ваших.

Руслану же желаю ослабления меры пресечения. Если человек ни маньяк, ни террорист, то безальтернативно сидеть в СИЗО не должен. Это исключительная мера пресечения.

Нет "своих" и "чужих" для закона и правосудия. Один стандарт для всех.

Источник: Facebook Артема Крикуна-Труша

