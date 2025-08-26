Український адвокат Артем Крикун-Труш аналізує ситуацію із обранням запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову

Наприкінці серпня Київський апеляційний суд слухає скарги на запобіжку детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову.

Я Руслана знаю з 2015 року, бо ми обидва з першого набору детективів були та навіть якийсь час до його переведення в одному відділі працювали. Дуже розумна, харизматична людина з мізками та чудовим почуттям гумору.

Колись у коридорі Вищий антикорупційний суд він сказав (дослівно): "Передай своєму клієнту, що йому 3,14зда". Це було у справі, де детективи НАБУ підробили доказ.

І навіть попри це, я щиро бажаю Руслану сил у цій непростій боротьбі, бо у справах Лапіна, Маркушина та інших я прекрасно бачив, що таке Печерський суд, Київська апеляція. Буде команда — Руслана сьогодні випустять, не буде — сидітиме.

Руслан Магамедрасулов

Ніхто, ні детектив НАБУ, ні фігурант НАБУ, ні бізнесмен, ні військовий, ні активіст, ні звичайний громадянин не мають бути жертвами фальсифікації доказів. Не мають сидіти в СІЗО, коли вони не суспільно небезпечні та коли є купа альтернативних запобіжок.

Ця історія також дуже сильно підсвітила, наскільки наративи ЦПК та інших змінюються залежно від точки сидіння, тобто від того, хто фальсифікує та проти кого. Якщо детектив НАБУ фальсифікує у своїх справах, то Олена Щербан та інші пишуть мені публічні коментарі "зараз це тільки версія сторони захисту, яку треба доводити", "треба рішення суду по підробці". Зараз же чекати рішення суду по підробці не треба, все просто та ясно.

Ви самі довели правоохоронну та судову систему до того, що такий випадок з Русланом зміг статися. Бо закривали очі на "хороші фальсифікації", "хороші підробки доказів", "хороші порушення", "хороші політичні переслідування" у НАБУ-САП-ВАКС. "А якщо можна їм, то чому не можна нам?" — подумало СБУ.

Немає "хороших" фальсифікацій. Є злочин і відповідальність. Для всіх. Крапка.

Бо коли "версія захисту" стає правдою лише тоді, коли зачепило своїх, то це вже не принципи, це подвійні стандарти. А вони завжди повертаються.

Терпимість антикорупційних організацій до "правильних порушень" зламала запобіжник системи. Тепер струмом б’є всіх. Вимикач тут один: рівні правила, незалежно від симпатій чи антипатій суспільства.

Бо учора, забувши роль вотчдогів аплодували "правильним підробкам", а сьогодні цими ж рейками вже переїжджають ваших.

Руслану ж бажаю послаблення по запобіжці. Якщо людина не маніяк, не терорист, то безальтернативно сидіти в СІЗО не повинна. Це виключний запобіжний захід.

Немає "своїх" і "чужих" для закону та правосуддя. Один стандарт для всіх.

Джерело: Facebook Артема Крикуна-Труша