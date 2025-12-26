Праздничные скидки без ловушек — как купить подарки дешевле и не переплатить перед Новым годом

Часто магазины используют уловки, чтобы скидками завлечь клиентов на покупку товара

Скидки на подарки являются одним из приятных бонусов предновогоднего шопинга, ведь накануне праздников спрос растет, а магазины активизируют акции и специальные предложения. "Телеграф" расскажет, как купить презент для родных или друзей по самой низкой цене, при этом не жертвуя качеством.

Какие товары чаще всего продаются со скидками

В праздничный период наиболее заметные скидки концентрируются в нескольких ключевых товарных направлениях, которые традиционно формируют основу спроса на подарки. Прежде всего это бытовая техника. Мультипечи, кофемашины, пылесосы, электрические зубные щетки и мелкие кухонные приборы активно продаются со снижением цен, так как воспринимаются как универсальные и практичные подарки. В этом сегменте ритейлеры часто предлагают значительные скидки, которые могут составлять несколько тысяч гривен от первоначальной стоимости товара, что делает такие покупки особенно привлекательными накануне праздников.

Бытовая техника на маркетплейсах

Отдельную категорию формируют компьютеры и ноутбуки. Это более дорогие подарки, покупку которых потребители обычно планируют заранее и часто откладывают именно до периода акций. В праздничный сезон цены на отдельные модели снижаются или дополняются бонусными предложениями, что стимулирует спрос как среди частных покупателей, так и среди тех, кто покупает технику для учебы или работы.

Заметная активность скидок фиксируется и в сегменте товаров для геймеров. Речь идет о видеоиграх, игровых консолях, аксессуарах и специальных изданиях, которые традиционно входят в перечень желанных подарков для подростков и молодежи. Праздничные кампании в этой категории часто сочетают прямые скидки с ограниченными предложениями или комплектами, что дополнительно стимулирует покупательскую активность.

Товары для геймеров в онлайн-магазинах

Стабильно высокий спрос сохраняется на косметику и парфюмерию. В период праздников ритейл активно продвигает подарочные наборы и популярные ароматы, применяя скидки к известным брендам. Это позволяет покупателям приобрести брендовую продукцию по более низкой цене, а сам сегмент остается одним из самых массовых на рынке подарков благодаря широкому ценовому диапазону.

В сегменте одежды скидки сосредоточены преимущественно на сезонных вещах, в частности верхней одежде, куртках и пуховиках. Праздничные акции часто сочетаются с обновлением коллекций, что позволяет магазинам снижать цены на актуальные модели, не теряя интереса покупателей. Для потребителей это возможность приобрести практичный и дорогой в обычный период товар с существенной экономией.

Отдельно стоит выделить аксессуары и мелкие подарочные товары. Это сегмент, который активно работает на импульсивные покупки. Сюда входят как небольшие электронные устройства, так и стильные дополнения или гаджеты для ухода. Скидки в этой категории обычно имеют ограниченный срок действия, часто сопровождаются онлайн-промоакциями и бонусами, что стимулирует быстрое принятие решения о покупке.

Как и зачем бизнес формирует праздничные скидки

Формирование праздничных скидок является результатом сочетания нескольких бизнес-факторов, связанных как с внутренней экономикой ритейла, так и с поведением потребителей. Один из ключевых мотивов — распродажа складских остатков. Накануне обновления ассортимента или завершения сезона магазины снижают цены на отдельные позиции, чтобы освободить складские площади и перераспределить оборотные средства.

"Праздничные кампании позволяют привлечь покупателей, которые сознательно откладывают покупки до момента акций, а также увеличить средний чек за счет сопутствующих товаров. Для многих категорий именно период скидок становится решающим для выполнения плановых показателей продаж за месяц или квартал", — рассказал в комментарии "Телеграфу" маркетолог одной из популярных украинских компаний.

Важную роль играет и конкуренция между брендами и торговыми сетями. В условиях высокого предложения на рынке снижение цены становится способом удержать позиции или перехватить часть аудитории конкурентов. Особенно это заметно в сегментах техники, косметики и одежды, где потребители легко сравнивают цены и быстро реагируют на более выгодные предложения.

Скидки на одежду / Artem Beliaikin

Отдельным фактором является привязка скидок к календарным событиям. Праздничные даты, распродажи в конце года или тематические акции создают для бизнеса понятный информационный повод и позволяют заранее спланировать маркетинговые кампании. Для покупателей такие скидки выглядят ожидаемыми и оправданными, что снижает барьер к принятию решения о покупке.

Скидки выполняют не только ценовую, а и четкую коммуникационную функцию. В условиях информационного шума и большого количества рекламных сообщений именно акционные предложения помогают брендам оставаться заметными для потребителя. Для ритейла это одновременно инструмент поддержки оборота, оптимизации ассортимента и сохранения лояльности клиентов в самый конкурентный период года маркетолог

Онлайн или офлайн — где выгоднее покупать подарки

Условия скидок существенно отличаются в зависимости от формата продаж — онлайн или офлайн. В крупных торговых сетях с физическими магазинами акции часто сосредоточены на конкретных товарах или категориях, а выгода для покупателя сочетается с возможностью сразу осмотреть товар, получить консультацию и забрать покупку без ожидания доставки. В то же время условия возврата в офлайне обычно более формализованы, а акционные товары могут иметь ограниченный объем или действовать только в отдельных точках продаж.

Онлайн-магазины, как правило, предлагают более гибкие ценовые условия. Здесь скидки часто дополняются промокодами, кешбэком, бесплатной доставкой или подарками к заказу. В то же время сроки доставки в период пиковой нагрузки могут увеличиваться, а правила возврата зависят от конкретного продавца и логистических возможностей.

Эту разницу в ценах и форматах продаж участники рынка объясняют не только логистикой или бонусными программами, а и самим форматом обслуживания. По словам собеседника, стоимость товара в офлайн-магазинах часто включает дополнительные расходы, связанные с работой персонала.

У нас так же, как и во многих других местах. Это, по сути, наценка за время продавца, которое он тратит на клиента собеседник "Телеграфа"

Онлайн-шоппинг / rupixen

Отдельную роль в праздничных скидках играют маркетплейсы. Они концентрируют предложения от разных продавцов, что усиливает ценовую конкуренцию и позволяет покупателям быстро сравнивать цены. Именно на маркетплейсах чаще всего появляются короткие флеш-скидки, ограниченные по времени или количеству товара, а также персонализированные предложения для зарегистрированных пользователей.

Важным каналом продвижения акций остаются и социальные сети. Бренды и магазины используют их для быстрого информирования о скидках, запуска ограниченных предложений и работы с импульсивным спросом. В результате покупатели нередко узнают об акциях именно через соцсети — раньше, чем на официальных сайтах, что дополнительно стимулирует быстрое принятие решения о покупке.

Фейковые скидки и скрытые условия — на что обратить внимание

Наряду с ростом количества акций в праздничный период покупатели сталкиваются и с типичными проблемами, связанными со скидками. Одна из самых распространенных практик — так называемые фейковые скидки, когда перед стартом акции цена искусственно завышается, а затем снижается до уровня, близкого к обычному. Также часто встречаются ограниченные партии товаров по акционной цене, когда выгодное предложение действует только на минимальное количество позиций.

Отдельным риском остаются скрытые условия: скидка может действовать только при условии покупки дополнительного товара, оформления бонусной карты или быть доступной только онлайн или только в конкретных магазинах. В некоторых случаях ограничения касаются и возврата товаров, приобретенных во время акций, что не всегда очевидно для покупателя.

По словам маркетолога, избежать разочарований можно, если внимательно относиться к условиям предложений и не ориентироваться только на большой процент скидки.

Покупателям стоит всегда смотреть на реальную стартовую цену, проверять историю стоимости товара и внимательно читать условия акции. Если скидка выглядит слишком большой, но действует на несколько единиц или с дополнительными ограничениями, это уже сигнал быть осторожными

Фейковые скидки, которые разоблачили покупатели в Америке

Эффективное использование праздничных скидок начинается с базовой проверки цен в нескольких магазинах или на разных онлайн-площадках. Это позволяет понять, является ли снижение реальным, а не результатом искусственного завышения стоимости перед акцией. Особенно это важно для популярных товаров, которые одновременно продаются в нескольких сетях или на маркетплейсах.

Отдельное внимание советуют уделять условиям доставки и возврата. В период акций эти правила могут отличаться от стандартных или иметь дополнительные ограничения, в частности по срокам или категориям товаров. Покупателям стоит заранее выяснить, распространяется ли право на возврат на акционные позиции и кто несет расходы в случае отказа от покупки.

Также рекомендуют не откладывать проверку товара после получения. В случае обнаружения дефектов или несоответствия заказу это позволяет быстрее воспользоваться правом на обмен или возврат без дополнительных сложностей. Такой взвешенный подход уменьшает риск импульсивных трат и дает возможность действительно воспользоваться праздничными скидками, а не их формальной имитацией.

