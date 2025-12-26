Праздничные скидки без ловушек — как купить подарки дешевле и не переплатить перед Новым годом
Часто магазины используют уловки, чтобы скидками завлечь клиентов на покупку товара
Скидки на подарки являются одним из приятных бонусов предновогоднего шопинга, ведь накануне праздников спрос растет, а магазины активизируют акции и специальные предложения. "Телеграф" расскажет, как купить презент для родных или друзей по самой низкой цене, при этом не жертвуя качеством.
Какие товары чаще всего продаются со скидками
В праздничный период наиболее заметные скидки концентрируются в нескольких ключевых товарных направлениях, которые традиционно формируют основу спроса на подарки. Прежде всего это бытовая техника. Мультипечи, кофемашины, пылесосы, электрические зубные щетки и мелкие кухонные приборы активно продаются со снижением цен, так как воспринимаются как универсальные и практичные подарки. В этом сегменте ритейлеры часто предлагают значительные скидки, которые могут составлять несколько тысяч гривен от первоначальной стоимости товара, что делает такие покупки особенно привлекательными накануне праздников.
Отдельную категорию формируют компьютеры и ноутбуки. Это более дорогие подарки, покупку которых потребители обычно планируют заранее и часто откладывают именно до периода акций. В праздничный сезон цены на отдельные модели снижаются или дополняются бонусными предложениями, что стимулирует спрос как среди частных покупателей, так и среди тех, кто покупает технику для учебы или работы.
Заметная активность скидок фиксируется и в сегменте товаров для геймеров. Речь идет о видеоиграх, игровых консолях, аксессуарах и специальных изданиях, которые традиционно входят в перечень желанных подарков для подростков и молодежи. Праздничные кампании в этой категории часто сочетают прямые скидки с ограниченными предложениями или комплектами, что дополнительно стимулирует покупательскую активность.
Стабильно высокий спрос сохраняется на косметику и парфюмерию. В период праздников ритейл активно продвигает подарочные наборы и популярные ароматы, применяя скидки к известным брендам. Это позволяет покупателям приобрести брендовую продукцию по более низкой цене, а сам сегмент остается одним из самых массовых на рынке подарков благодаря широкому ценовому диапазону.
В сегменте одежды скидки сосредоточены преимущественно на сезонных вещах, в частности верхней одежде, куртках и пуховиках. Праздничные акции часто сочетаются с обновлением коллекций, что позволяет магазинам снижать цены на актуальные модели, не теряя интереса покупателей. Для потребителей это возможность приобрести практичный и дорогой в обычный период товар с существенной экономией.
Отдельно стоит выделить аксессуары и мелкие подарочные товары. Это сегмент, который активно работает на импульсивные покупки. Сюда входят как небольшие электронные устройства, так и стильные дополнения или гаджеты для ухода. Скидки в этой категории обычно имеют ограниченный срок действия, часто сопровождаются онлайн-промоакциями и бонусами, что стимулирует быстрое принятие решения о покупке.
Как и зачем бизнес формирует праздничные скидки
Формирование праздничных скидок является результатом сочетания нескольких бизнес-факторов, связанных как с внутренней экономикой ритейла, так и с поведением потребителей. Один из ключевых мотивов — распродажа складских остатков. Накануне обновления ассортимента или завершения сезона магазины снижают цены на отдельные позиции, чтобы освободить складские площади и перераспределить оборотные средства.
"Праздничные кампании позволяют привлечь покупателей, которые сознательно откладывают покупки до момента акций, а также увеличить средний чек за счет сопутствующих товаров. Для многих категорий именно период скидок становится решающим для выполнения плановых показателей продаж за месяц или квартал", — рассказал в комментарии "Телеграфу" маркетолог одной из популярных украинских компаний.
Важную роль играет и конкуренция между брендами и торговыми сетями. В условиях высокого предложения на рынке снижение цены становится способом удержать позиции или перехватить часть аудитории конкурентов. Особенно это заметно в сегментах техники, косметики и одежды, где потребители легко сравнивают цены и быстро реагируют на более выгодные предложения.
Отдельным фактором является привязка скидок к календарным событиям. Праздничные даты, распродажи в конце года или тематические акции создают для бизнеса понятный информационный повод и позволяют заранее спланировать маркетинговые кампании. Для покупателей такие скидки выглядят ожидаемыми и оправданными, что снижает барьер к принятию решения о покупке.
Скидки выполняют не только ценовую, а и четкую коммуникационную функцию. В условиях информационного шума и большого количества рекламных сообщений именно акционные предложения помогают брендам оставаться заметными для потребителя. Для ритейла это одновременно инструмент поддержки оборота, оптимизации ассортимента и сохранения лояльности клиентов в самый конкурентный период года
Онлайн или офлайн — где выгоднее покупать подарки
Условия скидок существенно отличаются в зависимости от формата продаж — онлайн или офлайн. В крупных торговых сетях с физическими магазинами акции часто сосредоточены на конкретных товарах или категориях, а выгода для покупателя сочетается с возможностью сразу осмотреть товар, получить консультацию и забрать покупку без ожидания доставки. В то же время условия возврата в офлайне обычно более формализованы, а акционные товары могут иметь ограниченный объем или действовать только в отдельных точках продаж.
Онлайн-магазины, как правило, предлагают более гибкие ценовые условия. Здесь скидки часто дополняются промокодами, кешбэком, бесплатной доставкой или подарками к заказу. В то же время сроки доставки в период пиковой нагрузки могут увеличиваться, а правила возврата зависят от конкретного продавца и логистических возможностей.
Эту разницу в ценах и форматах продаж участники рынка объясняют не только логистикой или бонусными программами, а и самим форматом обслуживания. По словам собеседника, стоимость товара в офлайн-магазинах часто включает дополнительные расходы, связанные с работой персонала.
У нас так же, как и во многих других местах. Это, по сути, наценка за время продавца, которое он тратит на клиента
Отдельную роль в праздничных скидках играют маркетплейсы. Они концентрируют предложения от разных продавцов, что усиливает ценовую конкуренцию и позволяет покупателям быстро сравнивать цены. Именно на маркетплейсах чаще всего появляются короткие флеш-скидки, ограниченные по времени или количеству товара, а также персонализированные предложения для зарегистрированных пользователей.
Важным каналом продвижения акций остаются и социальные сети. Бренды и магазины используют их для быстрого информирования о скидках, запуска ограниченных предложений и работы с импульсивным спросом. В результате покупатели нередко узнают об акциях именно через соцсети — раньше, чем на официальных сайтах, что дополнительно стимулирует быстрое принятие решения о покупке.
Фейковые скидки и скрытые условия — на что обратить внимание
Наряду с ростом количества акций в праздничный период покупатели сталкиваются и с типичными проблемами, связанными со скидками. Одна из самых распространенных практик — так называемые фейковые скидки, когда перед стартом акции цена искусственно завышается, а затем снижается до уровня, близкого к обычному. Также часто встречаются ограниченные партии товаров по акционной цене, когда выгодное предложение действует только на минимальное количество позиций.
Отдельным риском остаются скрытые условия: скидка может действовать только при условии покупки дополнительного товара, оформления бонусной карты или быть доступной только онлайн или только в конкретных магазинах. В некоторых случаях ограничения касаются и возврата товаров, приобретенных во время акций, что не всегда очевидно для покупателя.
По словам маркетолога, избежать разочарований можно, если внимательно относиться к условиям предложений и не ориентироваться только на большой процент скидки.
Покупателям стоит всегда смотреть на реальную стартовую цену, проверять историю стоимости товара и внимательно читать условия акции. Если скидка выглядит слишком большой, но действует на несколько единиц или с дополнительными ограничениями, это уже сигнал быть осторожными
Эффективное использование праздничных скидок начинается с базовой проверки цен в нескольких магазинах или на разных онлайн-площадках. Это позволяет понять, является ли снижение реальным, а не результатом искусственного завышения стоимости перед акцией. Особенно это важно для популярных товаров, которые одновременно продаются в нескольких сетях или на маркетплейсах.
Отдельное внимание советуют уделять условиям доставки и возврата. В период акций эти правила могут отличаться от стандартных или иметь дополнительные ограничения, в частности по срокам или категориям товаров. Покупателям стоит заранее выяснить, распространяется ли право на возврат на акционные позиции и кто несет расходы в случае отказа от покупки.
Также рекомендуют не откладывать проверку товара после получения. В случае обнаружения дефектов или несоответствия заказу это позволяет быстрее воспользоваться правом на обмен или возврат без дополнительных сложностей. Такой взвешенный подход уменьшает риск импульсивных трат и дает возможность действительно воспользоваться праздничными скидками, а не их формальной имитацией.
