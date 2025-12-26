Святкові знижки без пасток — як купити подарунки дешевше і не переплатити перед Новим роком

Часто магазини використовують хитрощі, щоб знижками залучити клієнтів на покупку товару

Знижки на подарунки є одним з приємних бонусів передноворічного шопінгу, адже напередодні свят попит зростає, а магазини активізують акції та спеціальні пропозиції. "Телеграф" розповість, як придбати презент для рідних чи друзів за найнижчою ціною, при цьому не жертвуючи якістю.

Які товари найчастіше продаються зі знижками

У святковий період найбільш помітні знижки концентруються в кількох ключових товарних напрямах, які традиційно формують основу попиту на подарунки. Насамперед це побутова техніка. Мультипічі, кавомашини, пилососи, електричні зубні щітки та дрібні кухонні прилади активно продаються зі зниженням цін, оскільки сприймаються як універсальні та практичні подарунки. У цьому сегменті ритейлери часто пропонують значні знижки, які можуть становити кілька тисяч гривень від початкової вартості товару, що робить такі покупки особливо привабливими напередодні свят.

Окрему категорію формують комп’ютери та ноутбуки. Це дорожчі подарунки, покупку яких споживачі зазвичай планують заздалегідь і часто відкладають саме до періоду акцій. У святковий сезон ціни на окремі моделі знижуються або доповнюються бонусними пропозиціями, що стимулює попит як серед приватних покупців, так і серед тих, хто купує техніку для навчання чи роботи.

Помітна активність знижок фіксується і в сегменті товарів для геймерів. Йдеться про відеоігри, ігрові консолі, аксесуари та спеціальні видання, які традиційно входять до переліку бажаних подарунків для підлітків і молоді. Святкові кампанії в цій категорії часто поєднують прямі знижки з обмеженими пропозиціями або комплектами, що додатково стимулює купівельну активність.

Стабільно високий попит зберігається на косметику та парфумерію. У період свят ритейл активно просуває подарункові набори та популярні аромати, застосовуючи знижки до відомих брендів. Це дозволяє покупцям придбати брендову продукцію за нижчою ціною, а сам сегмент залишається одним із наймасовіших на ринку подарунків завдяки широкому ціновому діапазону.

У сегменті одягу знижки зосереджуються переважно на сезонних речах, зокрема верхньому одязі, куртках і пуховиках. Святкові акції часто поєднуються з оновленням колекцій, що дає змогу магазинам знижувати ціни на актуальні моделі, не втрачаючи інтересу покупців. Для споживачів це можливість придбати практичний і дорогий у звичайний період товар зі суттєвою економією.

Окремо варто виділити аксесуари та дрібні подарункові товари. Це сегмент, який активно працює на імпульсивні покупки. Сюди входять як невеликі електронні пристрої, так і стильні доповнення або доглядові гаджети. Знижки в цій категорії зазвичай мають обмежений термін дії, часто супроводжуються онлайн-промоціями та бонусами, що стимулює швидке ухвалення рішення про покупку.

Як і навіщо бізнес формує святкові знижки

Формування святкових знижок є результатом поєднання кількох бізнес-факторів, пов’язаних як із внутрішньою економікою ритейлу, так і з поведінкою споживачів. Один із ключових мотивів — розпродаж складських залишків. Напередодні оновлення асортименту або завершення сезону магазини знижують ціни на окремі позиції, щоб звільнити складські площі та перерозподілити оборотні кошти.

"Святкові кампанії дозволяють залучити покупців, які свідомо відкладають покупки до моменту акцій, а також збільшити середній чек за рахунок супутніх товарів. Для багатьох категорій саме період знижок стає вирішальним для виконання планових показників продажів за місяць або квартал", — розповів у коментарі "Телеграфу" маркетолог однієї з популярних українських компаній.

Важливу роль відіграє й конкуренція між брендами та торговельними мережами. За умов високої пропозиції на ринку зниження ціни стає способом утримати позиції або перехопити частину аудиторії конкурентів. Особливо це помітно в сегментах техніки, косметики та одягу, де споживачі легко порівнюють ціни й швидко реагують на вигідніші пропозиції.

Окремим чинником є привʼязка знижок до календарних подій. Святкові дати, розпродажі наприкінці року або тематичні акції створюють для бізнесу зрозумілий інформаційний привід і дозволяють заздалегідь спланувати маркетингові кампанії. Для покупців такі знижки виглядають очікуваними та виправданими, що знижує барʼєр до ухвалення рішення про покупку.

Знижки виконують не лише цінову, а й чітку комунікаційну функцію. В умовах інформаційного шуму та великої кількості рекламних повідомлень саме акційні пропозиції допомагають брендам залишатися помітними для споживача. Для ритейлу це водночас інструмент підтримки обороту, оптимізації асортименту та збереження лояльності клієнтів у найбільш конкурентний період року маркетолог

Онлайн або офлайн — де вигідніше купувати подарунки

Умови знижок суттєво відрізняються залежно від формату продажів — онлайн чи офлайн. У великих торговельних мережах із фізичними магазинами акції часто зосереджені на конкретних товарах або категоріях, а вигода для покупця поєднується з можливістю одразу оглянути товар, отримати консультацію та забрати покупку без очікування доставки. Водночас умови повернення в офлайні зазвичай більш формалізовані, а акційні товари можуть мати обмежений обсяг або діяти лише в окремих точках продажу.

Онлайн-магазини, як правило, пропонують гнучкіші цінові умови. Тут знижки часто доповнюються промокодами, кешбеком, безкоштовною доставкою або подарунками до замовлення. Водночас терміни доставки в період пікового навантаження можуть збільшуватися, а правила повернення залежать від конкретного продавця й логістичних можливостей.

Цю різницю в цінах і форматах продажів учасники ринку пояснюють не лише логістикою чи бонусними програмами, а й самим форматом обслуговування. За словами співрозмовника, вартість товару в офлайн-магазинах часто включає додаткові витрати, пов’язані з роботою персоналу.

У нас так само, як у багатьох інших місцях. Це по суті націнка за час продавця, який він витрачає на клієнта співрозмовник "Телеграфа"

Окрему роль у святкових знижках відіграють маркетплейси. Вони концентрують пропозиції від різних продавців, що посилює цінову конкуренцію та дозволяє покупцям швидко порівнювати ціни. Саме на маркетплейсах найчастіше з’являються короткі флеш-знижки, обмежені за часом або кількістю товару, а також персоналізовані пропозиції для зареєстрованих користувачів.

Важливим каналом просування акцій залишаються й соціальні мережі. Бренди та магазини використовують їх для швидкого інформування про знижки, запуску обмежених пропозицій і роботи з імпульсивним попитом. У результаті покупці нерідко дізнаються про акції саме через соцмережі — раніше, ніж на офіційних сайтах, що додатково стимулює швидке ухвалення рішення про покупку.

Фейкові знижки та приховані умови – на що звернути увагу

Поряд зі зростанням кількості акцій у святковий період покупці стикаються і з типовими проблемами, пов’язаними зі знижками. Одна з найпоширеніших практик — так звані фейкові знижки, коли перед стартом акції ціна штучно завищується, а потім знижується до рівня, близького до звичайного. Також часто трапляються обмежені партії товарів за акційною ціною, коли вигідна пропозиція діє лише на мінімальну кількість позицій.

Окремим ризиком залишаються приховані умови: знижка може діяти лише за умови купівлі додаткового товару, оформлення бонусної картки або бути доступною лише онлайн чи лише в конкретних магазинах. У деяких випадках обмеження стосуються і повернення товарів, придбаних під час акцій, що не завжди очевидно для покупця.

За словами маркетолога, уникнути розчарувань можна, якщо уважно ставитися до умов пропозицій і не орієнтуватися лише на великий відсоток знижки.

Покупцям варто завжди дивитися на реальну стартову ціну, перевіряти історію вартості товару й уважно читати умови акції. Якщо знижка виглядає надто великою, але діє на кілька одиниць або з додатковими обмеженнями, це вже сигнал бути обережними

Ефективне використання святкових знижок починається з базової перевірки цін у кількох магазинах або на різних онлайн-майданчиках. Це дозволяє зрозуміти, чи є зниження реальним, а не результатом штучного завищення вартості перед акцією. Особливо це важливо для популярних товарів, які одночасно продаються в кількох мережах або на маркетплейсах.

Окрему увагу радять приділяти умовам доставки та повернення. У період акцій ці правила можуть відрізнятися від стандартних або мати додаткові обмеження, зокрема щодо строків чи категорій товарів. Покупцям варто заздалегідь з’ясувати, чи поширюється право на повернення на акційні позиції та хто несе витрати у разі відмови від покупки.

Також рекомендують не відкладати перевірку товару після отримання. У разі виявлення дефектів або невідповідності замовленню це дозволяє швидше скористатися правом на обмін чи повернення без додаткових складнощів. Такий зважений підхід зменшує ризик імпульсивних витрат і дає змогу дійсно скористатися святковими знижками, а не їх формальною імітацією.

