Платформа общественной поддержки раздала жителям Киева почти 6 тонн гуманитарной помощи

Люди также получили информацию о деятельности организации, в частности о помощи военнослужащим, ветеранам и членам их семей

В воскресенье, 28 сентября, в Киеве прошла благотворительная акция, организованная общественной организацией "Платформа Общественной Поддержки". Мероприятие собрало более 4 тысяч человек, получивших гуманитарную помощь.

Об этом сообщается в сообщении организации на Facebook.

По данным организаторов, участникам раздали около 6 тонн продовольственных товаров. Кроме материальной поддержки, люди получили информацию о деятельности организации, в том числе о помощи военнослужащим, ветеранам и членам их семей.

Руководитель "Платформы" Инна Божко подчеркнула, что сегодня ветераны все чаще обращаются за поддержкой именно в общественные организации, а не в государственные учреждения.

"Пока власть медлит, мы действуем уже сейчас. Источником власти в стране есть народ, поэтому и власть должна быть народной, а не у олигархов", – заявила Божко.

Участники мероприятия также рассказали о возможности получения юридических консультаций и программ реабилитационной поддержки для ветеранов.

По словам Божко, подобные акции в ближайшее время планируется провести и в других городах Украины. Они также призвали желающих следить за новостями на официальных страницах "Платформы общественной поддержки" в соцсетях: