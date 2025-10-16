В Украине снова аварийные отключения. Собрали все графики и последние новости по ситуации в регионах

Россия массированно атакует украинскую энергосистему и критическую инфраструктуру. Графики аварийных отключений уже вводились во всех областях Украины. Проверьте, есть ли отключение в вашей области

Ситуация в энергосистеме Украины 16 октября по-прежнему нестабильна. "Телеграф" собрал основное, что нужно знать о текущей ситуации и быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии.

Где отключение света 16 октября?

По состоянию на утро 16 октября Укрэнерго отчитывается о сложной ситуации в энергосистеме. В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. В Киеве — введены экстренные отключения света, поэтому графики не действуют.

Накануне пришлось применять графики аварийных отключений по всем областям, кроме Донетчины и части Черниговщины из-за нестабильного состояния системы после российских ударов по энергосистеме. В Черниговской области уже действуют почасовые отключения — три очереди.

Также с 16.00 и до конца суток во всех регионах Украины – вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей. Предупреждение Укрэнерго

Ночью враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов дронами. В результате ударов часть потребителей в некоторых областях осталась без электроснабжения. Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

Какая ситуация с электроэнергией сегодня

Потребление электроэнергии в Украине остается стабильно высоким и находится на уровне предыдущего дня. Такая ситуация обусловлена облачной и прохладной погодой, сохраняющейся в большинстве регионов страны. В регионах, где графики не применяются, украинцев призывают к экономным расходам электроэнергии. Рекомендуется не включать одновременно несколько мощных приборов и следить за обновлениями на официальных сайтах и страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Почему нет света: как узнать по областям

В течение суток время и объем отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Чтобы быть в курсе, проверяйте актуальные графики на сайте или официальных страницах вашего облэнерго. Отметим, что графики на оккупированных территориях бездействуют, также от графиков не зависит отключение света в Луганской области и в других зонах боевых действий.

Ситуация со светом в Киеве и Киевской области

У Киева есть отдельный график отключений от области. Важно следить за обновлениями. По состоянию на 16 октября в столице и области экстренные отключения света. График отключений электроэнергии в Киеве и области можно увидеть на сайте ДТЭК. Также они доступны в чат-боте в Viber и Telegram.

Винницкая область

График отключений электроэнергии в Виннице на сайте АО "Винницаоблэнерго" можно посмотреть отдельно и по адресу по ссылке: график отключений Винница.

Волынская область

График отключений электроэнергии в Луцке и Волынской области определяют в ЗАО "Волыньоблэнерго". Актуальную информацию о том, действуют ли погодные отключения на Волыни, смотрите по ссылке.

Днепропетровская область

Об отключении света и графике подачи электроэнергии в Днепре и Днепропетровской области можно узнать на региональном сайте ДТЭК. Новые графики также можно узнать в чат-боте в Viber и Telegram.

Донецкая область

Об отключении света в Донецкой области и действующих графиках отключения информация появляется на региональном сайте ДТЭК.

Житомирская область

Узнать, как будут действовать графики отключений в Житомире и Житомирской области, можно на сайте АО "Житомироблэнерго".

Закарпатская область

Актуальные графики отключений и очереди потребителей публикует ПАО "Закарпатьеоблэнерго" на своем сайте.

Запорожская область

Официальная информация о графиках отключений в Запорожской области доступна на сайте ПАО "Запорожьеоблэнерго". На 16 октября отчитываются – графики аварийных отключений не касаются бытовых потребителей.

Ивано-Франковская область

Графики отключений электроэнергии в Ивано-Франковской области публикует АО "Прикарпатьеоблэнерго" на специальном сайте.

Кировоградская область

Информацию об отключении электроэнергии в регионе можно просмотреть в специальном разделе на сайте ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Львовская область

График отключений электроэнергии во Львове и Львовской области определяет ЧАО "Львовоблэнерго". Узнать свою группу (очередь) отключений можно на сайте компании в специальном разделе.

Николаевская область

Актуальный график отключений электроэнергии в регионе в случае его ввода можно найти на странице АО "Николаевоблэнерго".

Одесская область

График отключений электроэнергии в Одессе и области обнародует ДТЭК "Одесские электросети". Проверить отключение по своему адресу можно на сайте компании или через чат-боты в Viber и Telegram.

Полтавская область

График почасовых отключений электроэнергии в Полтаве и Полтавской области по ссылке, подробную информацию найти можно на сайте АО "Полтаваоблэнерго".

Ровенская область

С графиком почасовых отключений в Ровно и области и номером своей очереди можно ознакомиться в разделе на сайте ЧАО "Ровнооблэнерго".

Сумская область

Информацию об актуальных графиках отключений и принадлежности вашего дома к очереди можно проверить на сайте АО "Сумыоблэнерго".

Тернопольская область

Графики отключений и очереди потребителей в Тернопольской области обнародованы на сайте ОАО "Тернопольоблэнерго". Поиск по адресу по ссылке, а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Харьковская область

Проверить график отключений электроэнергии в Харькове и области можно на сайте АО "Харьковоблэнерго", введя адрес по ссылке.

Херсонская область

Информация о графике отключений в Херсоне и области доступна на сайте АО "Херсоноблэнерго".

Хмельницкая область

Посмотреть график отключений электроэнергии в Хмельницкой области можно на официальном сайте АО "Хмельницкоблэнерго" — по адресу или в общем списке по РЭС.

Черкасская область

Все очереди отключений и графики отсутствия электроэнергии в Черкасской области публикуются в специальном разделе на сайте ПАО "Черкассыоблэнерго".

Черновицкая область

Актуальную информацию об отключении электроэнергии и свою очередь (группу) можно найти на сайте поставщика АО "Черновцыоблэнерго".

Черниговская область

Детальнее об отключении электроэнергии на Черниговщине можно узнать в разделе на сайте АО "Черниговоблэнерго" или через чат-боты в Viber и Telegram @ChernigivOEbot.

Как безопасно начать использовать электроприборы после возобновления электроснабжения

После аварийных отключений, вызванных российскими обстрелами, главное действовать осторожно, отмечают в Минэнерго. Резкие колебания напряжения могут испортить технику, поэтому важно соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего, выключите все мощные приборы — обогреватель, бойлер, плиту, духовку. Подключайте их только после стабилизации напряжения.

— обогреватель, бойлер, плиту, духовку. Подключайте их только после стабилизации напряжения. Дождитесь 10–15 минут после появления света – не включайте технику сразу.

после появления света – не включайте технику сразу. Избегайте одновременного включения всех устройств. Используйте поочередно, чтобы не перегрузить сеть.

Как безопасно пользоваться электроприборами после отключения/Инфографика "Телеграфа"