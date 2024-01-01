Степан Бандера. Как агроном-недоучка стал лидером украинских националистов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6294
Лидер ОУН сидел за решеткой при поляках и немцах, но убил его украинец
В понедельник, 1 января 2024 года, исполняется 115 лет со дня рождения Степана Бандеры – одного из самых выдающихся лидеров украинского националистического движения XX века. Его жизненное кредо было выражено в 1950 году в статье с красноречивым названием: "Украинская национальная революция, а не только противорежимный резистанс"…
Степан Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов (современная Ивано-Франковская область). Отец был грекокатолическим священником и приходским попом в родном селе, а мать — дочь грекокатолического священника Владимира Глодзинского — Мирослава Бандера умерла рано, на 32-м году жизни, от туберкулеза. В семье, кроме Степана, было еще трое братьев и пять сестер.
Отец Андрей занимал активную политическую позицию, отстаивал права украинцев в подавстрийской Галиции. Был послом Национального Совета Западно-Украинской народной республики. Во время польско-украинской войны 1919 года стал капелланом Украинской галицкой армии.
В 1919-1927 годах Степан учился в Стрыйской гимназии, был участником украинской национальной спортивной организации "Пласт". Получал высокие оценки в учебе. После экзаменов в гимназии хотел переехать на обучение в Украинскую хозяйственную академию в Подебрадах (Чехословакия). Однако польские власти отказались выдать загранпаспорт. Степан вернулся в родное село, где его арестовали на пять суток за "антигосударственную деятельность". В 1928 году он стал студентом агрономического факультета Львовской политехники.
Политическая деятельность Бандеры в те годы поражает: он стал членом Украинской военной организации (УВО), из которой в 1929 году фактически выросла Организация украинских националистов. В 1931 году стал членом Краевой экзекутивы ОУН на Западной Украине. А в июне 1933 года Бандеру на Берлинской конференции организации утвердили краевым лидером ("проводником").
В начале 1930-х годов боевики ОУН совершили ряд терактов и аттентатов на территории Второй Речи Посполитой — авторитарного государства, которое проводило жесткую политику против нацменьшинств. В политической культуре польских партий не было места толерантности к ним. Полонизация Западной Украины после победы пилсудчиков в ходе майского переворота (1926 года) приобрела самые безобразные формы.
Летом и осенью 1930 года на Восточной Галиции прошли противопольские акции: повреждения линий связи, поджоги имущества и жилищ польских колонистов. Провод ОУН признал свою причастность к акциям. В ответ правительство начало массовые репрессии против украинцев, которые назвали "пацификацией".
Колонисты с полицейскими громили "Просвиты", заставляли крестьян (на Волыни и Холмщине) переходить из православия в католицизм. Начались физические расправы над учителями, кооператорами, священниками. Так что теракты боевок ОУН стали ответом на почти поголовное закрытие украинских школ, культурных и экономических организаций.
Полиция пять раз арестовала Бандеру. В 1933 году он спланировал и осуществил широкую акцию как ответ на попытку министерства образования полонизировать украинских школьников. Были напечатаны и распространены 92 тысячи листовок и несколько тысяч брошюр.
На Берлинской конференции ОУН произошло еще одно важное событие: приняли постановление о политических терактах. Под руководством Бандеры готовили покушения на консула СССР во Львове Григория Радченко и главу МВД Польши Бронислава Перацкого.
Первое покушение стало реакцией на устроенный Кремлем искусственный голод в Советской Украине. Однако Николай Лемик убил не консула, а его секретаря Алексея Майлова, сотрудника спецслужб. Лемик отдал себя в руки полиции и на суде сказал, что советская власть "захватила украинское государство, уничтожает украинскую культуру и террором и голодом уничтожает украинскую нацию". Процесс получил немалую огласку в Польше и в мире.
15 июня 1934 года в варшавском ресторане боевики ОУН смертельно ранили Перацкого, руководившего "пацификациями". Бандеру арестовали за день до аттентата. Власти отправили сотни украинцев в концлагеря. На издевательства над заключенными-украинцами в Березе-Картузской, на постоянный прессинг украинских организаций оуновцы отвечали убийствами чиновников и полицейских. Погибали и невинные люди, а также украинские политики и педагоги, сотрудничавшие с властью.
По результатам Варшавского процесса (зимой 1935-1936 годов) над членами ОУН Бандеру приговорили к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Процесс широко освещали в печати. А нонконформистское поведение Бандеры, отказ общаться на польском языке и непризнание законов государства вызывали уважение даже у судей.
В тюрьме Бандера стал участником Львовского процесса над членами ОУН в мае-июне 1936 года. В последнем слове он подчеркнул : "ОУН ценит жизнь своих членов, очень ценит; но наша идея в нашем понятии так величественна, что если идет о ее реализации, то не единицы, не сотни, а миллионы жертв надо посвятить, чтобы ее реализовать". На скамье подсудимых оказались 23 оуновца, и среди них такие впоследствии известные фигуры, как Роман Шухевич и Ярослав Стецько.
С лета 1934-го по сентябрь 1939 года Бандера находился в разных тюрьмах. Во время нападения Германии на Польшу в ситуации отступления польских войск Бандере 13 сентября удалось вырваться из тюрьмы "Бригидки" в Бресте и выехать во Львов, а затем в Краков — в немецкую зону оккупации Польши.
А на оккупированной большевиками Западной Украине начался террор. Сначала он задевал польских военных, полицейских, ученых, духовенство. Впоследствии пришел черед и украинских священников и активистов. Под ударом оказались и оуновцы, когда в руки НКВД попали документы польской тайной полиции.
Осенью 1939 года Бандера с активом ОУН начал дискуссию с вновь избранным руководством организации, когда Провод возглавил Андрей Мельник.
Националисты, представлявшие краевую часть ОУН, пошли на конфликт с Проводом во главе с Мельником. 10 февраля 1940 года в Кракове был создан Революционный (бандеровский) провод ОУН. Большинство зарубежных представителей и интеллектуалов остались с "мельниковцами". Их пугал радикализм фракции Бандеры. Сторонники ОУН(м) оказались под пристальным наблюдением гестапо. А вот оппоненты дистанцировались от нацистов, пытались использовать их: сначала бесполезно, а во время вооруженной борьбы в 1942—1945 годах удачно.
В Кракове Степан познакомился с Ярославой — дочерью грекокатолического священника отца Василия Опаривского. Молодожены вступили в брак в местной церкви Воздвижения Креста Господня. В мае 1941 года в семье Бандер родилась Наталья, спустя еще пять лет — Андрей, в августе 1947 года — Леся.
В апреле 1941 года на Великом сборе ОУН произошел окончательный раскол организации. Сразу началось развитие сети на западноукраинских землях, формировались производные группы ОУН(б). Приверженные украинскому делу круги в Берлине создали два батальона: "Роланд" и "Нахтигаль", которые в начале войны с СССР действовали в составе вермахта и никоим образом не принадлежали к структуре войск СС, как писали пропагандисты в СССР. "Нахтигаль" участвовал в захвате немецкими войсками Львова в июне 1941-го. Впрочем, в августе батальон отозвали с фронта и расформировали. Остатки батальонов выполняли вспомогательные полицейские функции в Белоруссии.
30 июня 1941 года во Львове при содействии этих частей был провозглашен Акт восстановления Украинского государства. Под Актом стоит подпись возглавившего краевую власть Ярослава Стецько — Украинское государственное управление. Но в планах нацистов не было построения независимой Украины. Среди многих членов ОУН(б), арестованных в ближайшие дни, оказался и Бандера. С 5 июля 1941 года по 27 сентября 1944 года он находился в концлагере "Заксенхаузен".
В то же время бандеровцы, как и мельниковцы, создали производные группы, которые шли за наступающими немецкими войсками и пытались создавать свои структуры, открывали газеты. Нацисты на фронте достигали грандиозных успехов и окончательно "закрыли" украинский вопрос: сотни оуновцев из производных групп убили и отправили в концлагеря.
На юге Украины немцы убили родного брата Степана Бандеры — Богдана. 10 июля в Киеве большевики расстреляли его отца – отца Андрея. Еще два брата проводника ОУН, Александр и Василий, погибли в концлагере "Освенцим" в июле 1942 года. Три сестры — Марта, Владимира, Оксана — отбывали наказание в лагерях ГУЛАГа и не отреклись от брата, несмотря на давление следователей НКВД-МГБ.
Во время пребывания Степана Бандеры в лагере нацисты постоянно предлагали сотрудничество, но он отказывался. Наконец его отпустили, питая надежду на сотрудничество с ОУН и УПА.
По завершении Второй мировой Бандера находился в Западной Германии и Австрии. Жил в городах Инсбрук и Зеефельд в Тироле, а также в столице Баварии — Мюнхене. Постоянно менял местонахождение. Был законспирирован, имел паспорт на имя Штефана Попеля. Даже дети не знали, кем на самом деле является их отец. Советские власти продолжали искать Бандеру и требовали от союзников экстрадиции лидера ОУН.
После войны в среде ОУН(б) за рубежом шли дискуссии по организационным и идейным вопросам. Оппозицию Бандере возглавил Лев Ребет. Это было левое крыло фракции, которое настаивало на демократизации в сфере идеологии, а также принятии программы, приближающей ОУН к социалистическим позициям. Разногласия возникали у Бандеры и его сторонников и с Краевым руководством ОУН — националистами, оказывавшими вооруженное сопротивление большевикам. На время Бандера даже ушел с должности главы Провода зарубежных частей ОУН.
В последние годы жизни лидер революционной фракции ОУН посвятил урегулированию отношений с другими украинскими организациями. Активизировал и работу по налаживанию плотных контактов и с вооруженным подпольем в Украине.
15 октября 1959 года в Мюнхене произошло одно из самых громких политических убийств второй половины столетия. В подъезде дома по улице Крайттмайрштрассе, 7 в 13:05 его жители увидели окровавленного мужчину в тяжелом состоянии. Полицейские осмотрели пострадавшего и обнаружили документы по имени Штефана Попеля. Он скончался в карете скорой помощи.
Медики констатировали сердечный приступ и травмы от падения с лестницы. Полицейские выяснили, что погибший — Степан Бандера. А умер он на самом деле от отравления цианистым калием после выстрела специальным капсульным пистолетом с испарившимся веществом.
Убийцей проводника ОУН оказался украинец Богдан Сташинский, еще с 1950 года работавший в Министерстве государственной безопасности Советского Союза. Но это отдельная и очень контроверсионная история…
Бандера был подлинным, не шароварным патриотом Родины. Он ошибался, но оставался верен главной цели — государственной независимости Украины.
Похоронили Степана Андреевича на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф. И его могилу до сих пор постоянно оскверняют прокремлевские "засланные казачки".