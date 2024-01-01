Степан Бандера. Как агроном-недоучка стал лидером украинских националистов

Лидер ОУН сидел за решеткой при поляках и немцах, но убил его украинец

В понедельник, 1 января 2024 года, исполняется 115 лет со дня рождения Степана Бандеры – одного из самых выдающихся лидеров украинского националистического движения XX века. Его жизненное кредо было выражено в 1950 году в статье с красноречивым названием: "Украинская национальная революция, а не только противорежимный резистанс"…

Степан Андреевич Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов (современная Ивано-Франковская область). Отец был грекокатолическим священником и приходским попом в родном селе, а мать — дочь грекокатолического священника Владимира Глодзинского — Мирослава Бандера умерла рано, на 32-м году жизни, от туберкулеза. В семье, кроме Степана, было еще трое братьев и пять сестер.

Отец Андрей занимал активную политическую позицию, отстаивал права украинцев в подавстрийской Галиции. Был послом Национального Совета Западно-Украинской народной республики. Во время польско-украинской войны 1919 года стал капелланом Украинской галицкой армии.

Семья Бандер. Фото середины 1920-х годов

В 1919-1927 годах Степан учился в Стрыйской гимназии, был участником украинской национальной спортивной организации "Пласт". Получал высокие оценки в учебе. После экзаменов в гимназии хотел переехать на обучение в Украинскую хозяйственную академию в Подебрадах (Чехословакия). Однако польские власти отказались выдать загранпаспорт. Степан вернулся в родное село, где его арестовали на пять суток за "антигосударственную деятельность". В 1928 году он стал студентом агрономического факультета Львовской политехники.

Степан Бандера в «Пласте», 1923 год

Политическая деятельность Бандеры в те годы поражает: он стал членом Украинской военной организации (УВО), из которой в 1929 году фактически выросла Организация украинских националистов. В 1931 году стал членом Краевой экзекутивы ОУН на Западной Украине. А в июне 1933 года Бандеру на Берлинской конференции организации утвердили краевым лидером ("проводником").

В начале 1930-х годов боевики ОУН совершили ряд терактов и аттентатов на территории Второй Речи Посполитой — авторитарного государства, которое проводило жесткую политику против нацменьшинств. В политической культуре польских партий не было места толерантности к ним. Полонизация Западной Украины после победы пилсудчиков в ходе майского переворота (1926 года) приобрела самые безобразные формы.

Летом и осенью 1930 года на Восточной Галиции прошли противопольские акции: повреждения линий связи, поджоги имущества и жилищ польских колонистов. Провод ОУН признал свою причастность к акциям. В ответ правительство начало массовые репрессии против украинцев, которые назвали "пацификацией".

Колонисты с полицейскими громили "Просвиты", заставляли крестьян (на Волыни и Холмщине) переходить из православия в католицизм. Начались физические расправы над учителями, кооператорами, священниками. Так что теракты боевок ОУН стали ответом на почти поголовное закрытие украинских школ, культурных и экономических организаций.

Полиция пять раз арестовала Бандеру. В 1933 году он спланировал и осуществил широкую акцию как ответ на попытку министерства образования полонизировать украинских школьников. Были напечатаны и распространены 92 тысячи листовок и несколько тысяч брошюр.

На Берлинской конференции ОУН произошло еще одно важное событие: приняли постановление о политических терактах. Под руководством Бандеры готовили покушения на консула СССР во Львове Григория Радченко и главу МВД Польши Бронислава Перацкого.

Министр внутренних дел Второй Речи Посполитой Бронислав Перацкий, погибший в результате теракта, совершенного членом ОУН Григорием Мацейко. Перацкий руководил пацификацией украинцев. Фото 1934 года

Первое покушение стало реакцией на устроенный Кремлем искусственный голод в Советской Украине. Однако Николай Лемик убил не консула, а его секретаря Алексея Майлова, сотрудника спецслужб. Лемик отдал себя в руки полиции и на суде сказал, что советская власть "захватила украинское государство, уничтожает украинскую культуру и террором и голодом уничтожает украинскую нацию". Процесс получил немалую огласку в Польше и в мире.

15 июня 1934 года в варшавском ресторане боевики ОУН смертельно ранили Перацкого, руководившего "пацификациями". Бандеру арестовали за день до аттентата. Власти отправили сотни украинцев в концлагеря. На издевательства над заключенными-украинцами в Березе-Картузской, на постоянный прессинг украинских организаций оуновцы отвечали убийствами чиновников и полицейских. Погибали и невинные люди, а также украинские политики и педагоги, сотрудничавшие с властью.

По результатам Варшавского процесса (зимой 1935-1936 годов) над членами ОУН Бандеру приговорили к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Процесс широко освещали в печати. А нонконформистское поведение Бандеры, отказ общаться на польском языке и непризнание законов государства вызывали уважение даже у судей.

В тюрьме Бандера стал участником Львовского процесса над членами ОУН в мае-июне 1936 года. В последнем слове он подчеркнул : "ОУН ценит жизнь своих членов, очень ценит; но наша идея в нашем понятии так величественна, что если идет о ее реализации, то не единицы, не сотни, а миллионы жертв надо посвятить, чтобы ее реализовать". На скамье подсудимых оказались 23 оуновца, и среди них такие впоследствии известные фигуры, как Роман Шухевич и Ярослав Стецько.

С лета 1934-го по сентябрь 1939 года Бандера находился в разных тюрьмах. Во время нападения Германии на Польшу в ситуации отступления польских войск Бандере 13 сентября удалось вырваться из тюрьмы "Бригидки" в Бресте и выехать во Львов, а затем в Краков — в немецкую зону оккупации Польши.

А на оккупированной большевиками Западной Украине начался террор. Сначала он задевал польских военных, полицейских, ученых, духовенство. Впоследствии пришел черед и украинских священников и активистов. Под ударом оказались и оуновцы, когда в руки НКВД попали документы польской тайной полиции.

Осенью 1939 года Бандера с активом ОУН начал дискуссию с вновь избранным руководством организации, когда Провод возглавил Андрей Мельник.

Националисты, представлявшие краевую часть ОУН, пошли на конфликт с Проводом во главе с Мельником. 10 февраля 1940 года в Кракове был создан Революционный (бандеровский) провод ОУН. Большинство зарубежных представителей и интеллектуалов остались с "мельниковцами". Их пугал радикализм фракции Бандеры. Сторонники ОУН(м) оказались под пристальным наблюдением гестапо. А вот оппоненты дистанцировались от нацистов, пытались использовать их: сначала бесполезно, а во время вооруженной борьбы в 1942—1945 годах удачно.

Степан Бандера. Фото начала 1940-х годов

В Кракове Степан познакомился с Ярославой — дочерью грекокатолического священника отца Василия Опаривского. Молодожены вступили в брак в местной церкви Воздвижения Креста Господня. В мае 1941 года в семье Бандер родилась Наталья, спустя еще пять лет — Андрей, в августе 1947 года — Леся.

В апреле 1941 года на Великом сборе ОУН произошел окончательный раскол организации. Сразу началось развитие сети на западноукраинских землях, формировались производные группы ОУН(б). Приверженные украинскому делу круги в Берлине создали два батальона: "Роланд" и "Нахтигаль", которые в начале войны с СССР действовали в составе вермахта и никоим образом не принадлежали к структуре войск СС, как писали пропагандисты в СССР. "Нахтигаль" участвовал в захвате немецкими войсками Львова в июне 1941-го. Впрочем, в августе батальон отозвали с фронта и расформировали. Остатки батальонов выполняли вспомогательные полицейские функции в Белоруссии.

Львов, 30 июня 1941 года. Провозглашение независимости Украинского государства

30 июня 1941 года во Львове при содействии этих частей был провозглашен Акт восстановления Украинского государства. Под Актом стоит подпись возглавившего краевую власть Ярослава Стецько — Украинское государственное управление. Но в планах нацистов не было построения независимой Украины. Среди многих членов ОУН(б), арестованных в ближайшие дни, оказался и Бандера. С 5 июля 1941 года по 27 сентября 1944 года он находился в концлагере "Заксенхаузен".

В то же время бандеровцы, как и мельниковцы, создали производные группы, которые шли за наступающими немецкими войсками и пытались создавать свои структуры, открывали газеты. Нацисты на фронте достигали грандиозных успехов и окончательно "закрыли" украинский вопрос: сотни оуновцев из производных групп убили и отправили в концлагеря.

На юге Украины немцы убили родного брата Степана Бандеры — Богдана. 10 июля в Киеве большевики расстреляли его отца – отца Андрея. Еще два брата проводника ОУН, Александр и Василий, погибли в концлагере "Освенцим" в июле 1942 года. Три сестры — Марта, Владимира, Оксана — отбывали наказание в лагерях ГУЛАГа и не отреклись от брата, несмотря на давление следователей НКВД-МГБ.

Отец Степана Бандеры, о. Андрей Бандера. Фотография сделана после ареста органами НКВД, 1941 год

Во время пребывания Степана Бандеры в лагере нацисты постоянно предлагали сотрудничество, но он отказывался. Наконец его отпустили, питая надежду на сотрудничество с ОУН и УПА.

По завершении Второй мировой Бандера находился в Западной Германии и Австрии. Жил в городах Инсбрук и Зеефельд в Тироле, а также в столице Баварии — Мюнхене. Постоянно менял местонахождение. Был законспирирован, имел паспорт на имя Штефана Попеля. Даже дети не знали, кем на самом деле является их отец. Советские власти продолжали искать Бандеру и требовали от союзников экстрадиции лидера ОУН.

Степан Бандера с женой и детьми на курорте в Кенигзее, начало 1950-х годов. Слева – один из ведущих деятелей ОУН (б) Степан Ленкавский

После войны в среде ОУН(б) за рубежом шли дискуссии по организационным и идейным вопросам. Оппозицию Бандере возглавил Лев Ребет. Это было левое крыло фракции, которое настаивало на демократизации в сфере идеологии, а также принятии программы, приближающей ОУН к социалистическим позициям. Разногласия возникали у Бандеры и его сторонников и с Краевым руководством ОУН — националистами, оказывавшими вооруженное сопротивление большевикам. На время Бандера даже ушел с должности главы Провода зарубежных частей ОУН.

В последние годы жизни лидер революционной фракции ОУН посвятил урегулированию отношений с другими украинскими организациями. Активизировал и работу по налаживанию плотных контактов и с вооруженным подпольем в Украине.

15 октября 1959 года в Мюнхене произошло одно из самых громких политических убийств второй половины столетия. В подъезде дома по улице Крайттмайрштрассе, 7 в 13:05 его жители увидели окровавленного мужчину в тяжелом состоянии. Полицейские осмотрели пострадавшего и обнаружили документы по имени Штефана Попеля. Он скончался в карете скорой помощи.

Медики констатировали сердечный приступ и травмы от падения с лестницы. Полицейские выяснили, что погибший — Степан Бандера. А умер он на самом деле от отравления цианистым калием после выстрела специальным капсульным пистолетом с испарившимся веществом.

Убийцей проводника ОУН оказался украинец Богдан Сташинский, еще с 1950 года работавший в Министерстве государственной безопасности Советского Союза. Но это отдельная и очень контроверсионная история…

Богдан Сташинский. Фото из личного дела МГБ СССР

Это сообщение «Голоса Америки» было подшито к делу агента «Тараса» (Сташинского)

Бандера был подлинным, не шароварным патриотом Родины. Он ошибался, но оставался верен главной цели — государственной независимости Украины.

Могила Степана Бандеры в Мюнхене

Похоронили Степана Андреевича на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф. И его могилу до сих пор постоянно оскверняют прокремлевские "засланные казачки".