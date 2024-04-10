Гибель польской элиты в Смоленской катастрофе: 14 лет неопределенности и политических разборок

В деле оказалось слишком много политически мотивированных заявлений и выводов

Суббота, 10 апреля 2010 года, стала днем национальной трагедии в Третьей Речи Посполитой. В 8:41 по центральноевропейскому времени (9:41 по киевскому) близ военного аэродрома "Северный" в российском Смоленске разбился самолет Ту-154М .

На борту находились 96 человек. Никто не выжил.

Среди них: президент Республики Польша Лех Качиньский с супругой Марией, вице-спикеры Сейма и Сената, 18 депутатов парламента, командующие всеми видами Вооруженных сил государства, руководители госучреждений, представители духовенства, ветераны Второй мировой войны, экипаж самолета и другие представители польской делегации, которые летели на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии.

Президентская пара: Лех и Мария Качиньские

Немного истории. В апреле-мае 1940 года советские спецслужбы по приказу Иосифа Сталина расстреляли в разных местах СССР 21 857 граждан Польши. Они попали в плен после раздела Советским Союзом вместе с нацистской Германией данного государства – в сентябре-октябре 1939 года.

Именно в Катынском лесу, в 18 км западнее Смоленска убили 4421 поляка (в основном офицеров, полицейских, священников, представителей интеллигенции). Это была межвоенная элита Второй Речи Посполитой.

Записка Лаврентия Берии Иосифу Сталину, в которой обсуждается вопрос расстрела работниками НКВД польских военнослужащих. Март 1940 года

Итак, польская делегация на самом высоком уровне, при участии президента государства, совершала рейс Варшава — Смоленск на военном Ту-154М — бортовой номер 101. Самолет был изготовлен весной 1990 года в СССР, на Куйбышевском авиационном заводе (ныне — Самара).

Полет на высоте 10 000 метров должен был длиться 75 минут. Самолет, который трижды ремонтировали на территории России, принадлежал 36-му отдельному транспортному авиаполку ВВС Польши.

Начальная версия катастрофы выглядела так: Ту-154М в достаточно сложных погодных условиях – внизу надвигался туман – при подходе к пункту назначения начал маневр снижения практически над землей. Он обошел аэропорт на высоте 500 м, чтобы заходить на посадку с востока. Четыре российских офицера сопровождали самолет с земли. Также четыре офицера работали на ближнем и дальнем стартовых пунктах.

Система точной наводки по приборам отсутствовала; в наличии были два ненаправленных маяка. Не работала должным образом и система освещения в аэропорту. Все огни первой группы (900 м от взлетно-посадочной полосы) имели только одну лампу вместо трех. Огни второй и третьей групп (700 и 800 метров от СПС) не работали.

В последние минуты перед катастрофой видимость ухудшалась. За четыре минуты видимость с земли оценивалась в 200 метров… Уже на момент столкновения самолета с землей погодные условия не позволяли обеспечить посадку. Однако диспетчеры аэропорта по приказу полковника ВС РФ Краснокутского разрешили экипажу совершить пробную посадку. Она прошла успешно, самолет продолжил снижение, но при заходе на посадку на автопилоте он оказался над глубоким оврагом, который располагался ниже уровня аэропорта.

При до сих пор не выясненных обстоятельствах самолет начал снижение на критически малую высоту и задел левым крылом березу (в четырех метрах от уровня земли) и разбился, не долетев до посадочной полосы аэропорта. Лайнер упал на землю вверх днищем. Фрагменты самолета разбросало на расстоянии 350—500 метров от взлетно-посадочной полосы.

Российский правоохранитель возле остатков самолета. 10 апреля 2010 года

Пожар на месте катастрофы ликвидировали за 20 минут. В ликвидации участвовало более 800 человек и 124 единицы техники. Было зафиксировано несколько случаев мародерства (российские военные, охранявшие место катастрофы, использовали банковские карточки погибших, например, главы Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анджея Пшевозника).

После трагедии Кремль всячески пытался препятствовать расследованию и передаче польской стороне фрагментов самолета , которые так и остались на месте катастрофы. Доступа к переговорам пилотов и необходимой для расследования технической документации Варшава также не получила. Главной причиной отказа в Москве называли продолжение расследования Следственным комитетом РФ.

В ходе предварительного расследования причин катастрофы работали российская государственная комиссия, представители польской прокуратуры и ВВС Польши и Международной авиационной комиссии (МАК). 12 января 2011 года представители МАК опубликовали отчет о расследовании, в котором в целом отмечалось ошибочные действия экипажа. А именно:

решение о заходе на посадку принимали в плохих метеоусловиях;

минимальная высота снижения в 100 метров была проигнорирована экипажем, как и сигналы системы оповещения об опасности сближения с земной поверхностью;

в кабине пилотов находились лица, которые на последних минутах полета оказывали психологическое давление на пилотов, не имея права там даже быть (и среди них командующий ВВС Польши Анджей Бласик, голос которого зафиксирован на самописце);

установленные системы авионики на самолете оказались устаревшими и не имеющими информации о сложном рельефе местности…

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Польши (ее возглавлял Ежи Миллер) фактически подтвердила главные пункты расследования МАК. Однако прозвучали и риторические вопросы от варшавской власти: те же осветительные устройства, которые работали лишь частично и были затенены деревьями и кустарниками (их начали вырубать уже после катастрофы, зачем?); российские диспетчеры подавали неточную информацию о ходе полета на последних минутах и о высоте, на которой находился самолет.

Президент Польши Лех Качиньский (слева) и премьер-министр Ярослав Качиньский, 2007 год

Польская оппозиция (в то время консервативная партия "Право и справедливость" во главе с братом-близнецом президента Леха Качиньского Ярославом), в свою очередь, считала расследование правительства РП поверхностным. Оно проводилось более года до июля 2011 правительственной коалицией во главе с "Гражданской платформой". Лидером ее был Дональд Туск, занимавший пост премьер-министра Польши в 2007—2014 годах и вновь вернувшийся на этот пост уже в декабре 2023 года.

В 2018 году глава комиссии правительства Польши (у власти уже была бывшая оппозиционная партия "Право и справедливость") Антоний Мацеревич сделал заявление, согласно которому причиной гибели экипажа и пассажиров был назван взрыв на борту лайнера. В 2020 году подкомиссия правительства уже отчитывалась о возможных двух взрывах на борту Ту-154М. На его обломках якобы обнаружили следы тротила, гексогена и пентрита . Взрывчатку могли установить во время последнего планового ремонта самолета, который проводили на заводе "Авиакор" в Самаре.

Дальше больше: в сентябре 2020 года три российских диспетчера, работавших на момент авиакатастрофы на аэродроме, были обвинены Генпрокуратурой Польши в "преднамеренном доведении до катастрофы в воздушном движении, что привело к смерти многих лиц". В апреле 2022 года, еще до возвращения "Гражданской платформы" к власти, польский подкомитет по повторному расследованию этой катастрофы опубликовал окончательный отчет, в котором повторяли версию о взрывах на борту — на расстоянии до 100 метров до березы, ставшей первым препятствием перед катастрофой .

Антоний Мацеревич 11 апреля 2022 сказал: "Высокоэнергетические материалы были обнаружены также и в местах, которые недоступны для пассажиров, экипажа и техников. Эти места были закрыты во время ремонта в Самаре". Выдвигалось предположение об установке взрывчатки внутри левого крыла самолета. Польская комиссия заявляла, что даже обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета…

Несмотря на эти предварительные (но до конца не доказанные) выводы подкомиссии Мацеревича, остается вопрос: не стали ли они политически мотивированными буквально за год до проведения новых парламентских выборов. Именно в это время появились разного рода теории заговора в отношении катастрофы Ту-154М, которые очень активно пропагандировал лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский и бывший министр обороны РП Антоний Мацеревич. Звучали даже голоса о причастности Дональда Туска (премьер-министра государства на момент катастрофы) к преступлению, выдвигали обвинения в связях его партии с Кремлем. На самом деле они оказались обычной клеветой.

Президент Польши Лех Качиньский назначает Дональда Туска премьер-министром. 2007 год

После возвращения к власти "Гражданской платформы" и ее союзников ситуация кардинально изменилась. В декабре 2023 года комиссия по повторному расследованию катастрофы была ликвидирована. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что таким образом "прекратится ложь от имени Польского государства", на которую тратили сотни миллионов долларов. По его мнению, это было "странное следствие, которое так и не было завершено". Почему так и не были обнародованы его результаты?

Однако ставить точку в этой крайне запутанной истории еще рано. В ней слишком много политики и закулисных интриг.