Иран ударил по Дубаю и не только? Где раздались взрывы после обострения ситуации с США и Израилем

В ряде стран Персидского залива закрыто воздушное пространство

На Ближнем Востоке в субботу, 28 февраля, произошел ряд взрывов. Обострилась война между Израилем и Ираном. Однако взрывы также раздавались в ОАЭ, в том числе в Дубае.

"Телеграф" собрал новые подробности об этой эскалации. Отметим, что США и Израиль начали операцию против Ирана.

Однако взрывы прогремели и в ряде других стран. Так, в Дубае, ОАЭ, была зафиксирована работа ПВО. Людей срочно начали эвакуировать из Бурдж-Халифы. Страна уже объявила о закрытии воздушного пространства.

Работа ПВО над Дубаями

Уже известно, что в Абу-Даби есть один погибший в результате атаки. Правительство ОАЭ подчеркнуло, что удары Ирана по стране — это нарушение ее суверенитета, которое не останется без ответа.

Кроме того, иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ и авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте. Сообщается об атаках на американские объекты в Иордании и Саудовской Аравии.

Последствия удара Ирана по Бахрейну

Где слышали взрывы и объявили воздушную тревогу:

В ОАЭ – Дубай, Абу-Даби, Аль-Дафра.

Иордания, Саудовская Аравия (авиабаза принца Султана), Кувейт.

Центр обслуживания Пятого флота США на Бахрейне подвергся ракетным обстрелам.

Карта ударов Ирана и Израиля

По данным СМИ, иранская армия атакует все ближайшие военные базы США. Ведь Штаты накануне объявили о начале спецоперации против Ирана и действующих властей страны. Президент Дональд Трамп уже призвал иранскую оппозицию свергнуть правящий режим Ирана после завершения ударов США.

