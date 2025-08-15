Латвийский евродепутат поддержал введение миссии ООН для контроля за правами человека на ВОТ

Введение миссии ООН по контролю за соблюдением прав человека на ВОТ необходимо для раскрытия правды. В интервью Guildhall поддержал гуманитарную инициативу, а также призвал к ужесточению санкций против России и усилению всесторонней поддержки Украины депутат Европарламента от Латвии Мартиньш Стакис.

Парламентарий заявил: "действия России, включая этнические чистки, кампанию убийств, пытки, массовые похищения детей и уничтожение украинской идентичности, должны быть однозначно осуждены всеми". Также он заметил, что еще в 2022 году латвийский парламент официально признал, что Россия совершает геноцид против украинского народа.

"Россия грубо нарушает международное право и должна нести полную ответственность за свои действия. Единственный правильный путь вперед – это ужесточение санкций и усиление политической, финансовой и военной поддержки Украины до тех пор, пока война России не будет остановлена. К сожалению, есть признаки того, что некоторые стремятся вернуться к "обычному состоянию дел" с Россией и бросить Украину на произвол судьбы. Это вызывает глубокую тревогу, и Европа не должна допустить этого", – дополнительно подчеркнул Стакис.

"Я поддерживаю призыв к миссии для раскрытия правды. Украина сама проводит важную работу по документированию военных преступлений России — я был свидетелем этого во время своего последнего визита в Украину — и виновные должны быть привлечены к ответственности", – подытожил депутат.

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку посредством принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.