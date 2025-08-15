Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини на ТОТ

Введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ необхідне для встановлення істини. В інтерв'ю Guildhall латвійський депутат Європарламенту Мартіньш Стакіс підтримав гуманітарну ініціативу і закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення всебічної підтримки України.

Парламентарій заявив: "Дії Росії, включаючи етнічні чистки, кампанію вбивств, тортури, масові викрадення дітей та знищення української ідентичності, повинні бути однозначно засуджені всіма". Він також зазначив, що ще в 2022 році латвійський парламент офіційно визнав, що Росія вчиняє геноцид проти українського народу.

"Росія грубо порушує міжнародне право і повинна нести повну відповідальність за свої дії. Єдиний правильний шлях вперед – це посилення санкцій та збільшення політичної, фінансової та військової підтримки України доти, доки війна Росії не буде зупинена. На жаль, є ознаки того, що деякі прагнуть повернутися до "звичного стану речей" з Росією і залишити Україну напризволяще. Це викликає глибоке занепокоєння, і Європа не повинна допустити цього", – додатково наголосив Стакіс.

"Я підтримую заклик до створення місії з виявлення правди. Україна сама проводить важливу роботу з документування воєнних злочинів Росії – я був свідком цього під час свого останнього візиту до України – і винні мають бути притягнуті до відповідальності", – підсумував депутат.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій дії Російської Федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнаються етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, Росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та примусової асиміляції українців на окупованих територіях.