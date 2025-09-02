Сенат Чехии принял резолюцию о насильственной ассимиляции украинцев на ВОТ

В резолюции Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии осуждает преступные действия Российской Федерации против украинского населения на временно оккупированных территориях

В Сенате Чехии приняли резолюцию о систематических преступлениях российских оккупационных сил против украинского населения на временно оккупированных территориях Украины, включая принудительную паспортизацию и русификацию, направленные на насильственную ассимиляцию украинцев.

Об этом говорится в резолюции на сайте Сената Чехии, сообщает Guildhall.

Так, в комитете Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности заявляют о преступных действиях РФ, направленных против украинского населения на временно оккупированных территориях. В частности, речь идёт о незаконных задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и похищениях людей, принудительной паспортизации и русификации, которые имеют целью подрыв украинской идентичности и подавление любого сопротивления.

В документе говорится о таких преступлениях со стороны Российской Федерации:

массовые депортации украинцев, включая детей, с одновременным завозом населения из России;

разрушение культурного наследия и архивов, что является элементом системной политики уничтожения украинской культуры;

изменение образовательных программ на оккупированных территориях с навязыванием российского видения истории и воспитанием детей в духе военного патриотизма;

принудительная ассимиляция взрослых, включая русификацию имён и фамилий, отказ от украинского гражданства и угрозу мобилизации в армию против собственного государства.

Сенат Чехии подчёркивает, что эти действия России представляют собой грубые нарушения международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военные преступления, преступления против человечности и даже геноцид.

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку посредством принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.