Урожай приятно удивит. Украинка в Тиk Tok показала, как быстро сажать редис (видео)

Этот способ подойдет для огорода и теплицы

У большинства украинцев на огородах уже начался сезон посадки. Однако этот процесс можно облегчить рабочим лайфхаками, в том числе и посадку редиса.

Соответствующее видео в Тик Ток опубликовала украинка. Она показала рабочий способ, как быстро и легко высадить редиску.

Для этого понадобится ненужный магазинный лоток из-под яиц. Женщина использует картонную, но можно взять и пластиковую. Далее на нужном участке этим лотком формируют луночки, как показано на видео. Но для редиса они должны быть глубже, что можно сделать с помощью пальцев.

Далее украинка показывает, что в каждое отверстие бросает по одному семени редиски. Тщательно поливает почву, но осторожно, чтобы не вымыть семена. И после этого луночки можно закапывать. Данный лайфхак подойдет для высадки редиса как на огороде, так и в теплице.

В комментариях пользователи уже отметили, что это достаточно хороший способ не только быстро высадить редиску, но и получить хороший урожай. А бонусом можно получить ровные рядочки, которые будет удобно поливать, полоть и не надо прорывать. Люди писали:

Вот что за не справедливость, только вчера мучилась с посадкой редиса, а оказывается все так просто.

Пробовала, лайфхак рабочий. Редис вырос большой.

