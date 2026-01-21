Нанести максимальные потери: какой ответ Канада готовит на возможное вторжение со стороны США

В случае вторжения Канада превратится в зону масштабной партизанской войны

Канадские вооруженные силы впервые за сто лет смоделировали сценарий ответа на предполагаемое военное вторжение со стороны Соединенных Штатов. Речь идет лишь о теоретической модели противостояния, а не о реальном оперативном плане действий военных соединений.

Сам факт таких действий свидетельствует о радикальной переоценке со стороны официальной Оттавы возможных рисков в сфере безопасности. Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

По информации издания, во время моделирования военные исходили из того, что Канада не может выдержать конвенционный удар США. Предполагается, что американские войска смогут взять ключевые позиции на суше и море в течение нескольких дней. В таких условиях основным сценарием станет неконвенциональная, партизанская война — засады, диверсии, удары дронами, саботаж и тактика "ударил — исчез".

Канадские военные

Примечательно, что в этой модели используются приемы, применявшиеся афганскими моджахедами против советских войск в 1979–1989 годах, а затем талибами против США и их союзников. Основная цель — не победа в классическом смысле, а нанесение максимальных и постоянных потерь оккупационным силам.

Также канадские военные исходят из того, что вторжению предшествовал бы разрыв сотрудничества в рамках NORAD — ключевой системы совместной противовоздушной обороны. После этого Канада имела бы не более трех месяцев на подготовку. Призыв в армию пока исключается, но рассматривается создание масштабного резерва добровольцев численностью более 400 тысяч человек, включая их возможное участие в партизанских действиях на оккупированной территории.

Канадские военные во время марш-броска

В материале указано, что Канада не может победить США в открытом бою. Но и оккупация страны таких размеров – задача, к которой американская армия не приспособлена. Захват Оттавы не означал бы капитуляции, а попытка "броска на столицу" по типу руссийского наступления на Киев в 2022 году, скорее всего, провалилась бы.

Канадский военный из БПЛА

В целом собеседники издания сходятся в одном: вероятность войны с США остается низкой, но сам факт, что Канада моделирует такие сценарии, показывает, насколько нестабильными стали прежние гарантии союзничества. В таком случае единственным сдерживающим фактором для возможного агрессора станет готовность к защите собственной территории, наращивание оборонных возможностей и понимание того, что в случае вторжения Канада превратится в зону масштабной партизанской войны.

Канадские военные

Российский журналист и блогер Рустем Адагамов отметил, что к такой ситуации привела недальновидная политика Дональда Трампа. По его мнению, это обязательно повлияет на авторитет и уважение к США.

"Просто подумайте, куда Трамп завел ситуацию, если даже Канада — ближайший союзник США, страна-основатель НАТО, партнер по NORAD и государство, десятилетиями воспринимавшее границу с Америкой как формальность, — впервые за сто лет моделирует сценарий американского вторжения", — подчеркнул Адагамов.

Передовица статьи

