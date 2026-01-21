Завдати максимальних втрат: яку відповідь Канада готує на можливе вторгнення з боку США

У разі вторгнення Канада перетвориться на зону масштабної партизанської війни

Канадські збройні сили вперше за сто років змоделювали сценарій відповіді на ймовірне військове вторгнення з боку Сполучених Штатів. Наразі йдеться лише про теоретичну модель протистояння, а не про реальний оперативний план дій війскових з'єднань.

Сам факт таких дій свідчить про радикальну переоцінку з боку офіційної Оттави можливих безпекових ризиків. Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail.

За інформацією видання, під час моделювання військові виходили з того, що Канада не здатна витримати конвенційний удар США. Припускається, що американські війська зможуть взяти ключові позиції на суші та морі протягом кількох днів. В таких умовах основним сценарієм стане неконвенційна, партизанська війна — засідки, диверсії, удари дронами, саботаж і тактика "вдарив — зник".

Канадські військові

Примітно, що в цій моделі використовуються прийоми, які застосовували афганські моджахеди проти радянських військ у 1979–1989 роках, а потім таліби проти США та їх союзників. Основна мета — не перемога у класичному сенсі, а завдання максимальних та постійних втрат окупаційним силам.

Також, канадські військові виходять із того, що вторгненню передував би розрив співпраці в рамках NORAD — ключової системи спільної протиповітряної оборони. Після цього Канада мала б не більше трьох місяців на підготовку. Призов до армії поки що виключається, але розглядається створення масштабного резерву добровольців чисельністю понад 400 тисяч осіб, включаючи їхню можливу участь у партизанських діях на окупованій території.

Канадські військові під час марш-кидка

В матеріалі вказано, що Канада не може перемогти США у відкритому бою. Але й окупація країни таких розмірів – завдання, до якого американська армія не пристосована. Захоплення Оттави не означало б капітуляції, а спроба "кидка на столицю" на кшталт російського наступу на Київ у 2022 році, швидше за все, провалилася б.

Канадський військовий з БПЛА

В цілому, співрозмовники видання сходяться в одному: ймовірність війни зі США залишається низькою, але сам факт, що Канада моделює такі сценарії, показує, наскільки нестабільними стали колишні гарантії союзництва. В такому випадку, єдиним стримуючим фактором для можливого агресора стане готовність до захисту власної території, нарощування оборонних можливостей та розуміння, що у разі вторгнення Канада перетвориться на зону масштабної партизанської війни.

Канадські військові

Російський журналіст та блогер Рустем Адагамов зазначив, що до такої ситуації призвела недалекоглядна політика Дональда Трампа. На його думку, це обов'язково вплине на авторитет та повагу до США.

"Просто подумайте, куди Трамп завів ситуацію, якщо навіть Канада — найближчий союзник США, країна-засновник НАТО, партнер по NORAD та держава, яка десятиліттями сприймала кордон з Америкою як формальність, — вперше за сто років моделює сценарій американського вторгнення", — наголосив Адагамов.

Передовиця статті

Раніше "Телеграф" приводив текст епохальної промови прем’єр-міністра Канади Марка Карні в Давосі.