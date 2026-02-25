Смешно даже самим россиянам: что не так с заявлениями России о потерях Украины на войне

Россияне окончательно запутались в собственной лжи

Представитель МИД России Мария Захарова в выступлении к четвертой годовщине войны, которую ее страна ведет против Украины, заявила, что ВСУ с начала полномасштабного вторжения якобы "потеряли более 1,5 млн человек убитыми и ранеными". Однако несколько месяцев назад советник главы РФ Владимира Путина Антон Кобяков называл большую цифру.

Распространяя фейки, россияне не способны придерживаться хотя бы минимальной логики

Озвученного Захарова количества танков, которое якобы потеряла Украина, нет у всех стран НАТО вместе

Россияне сами делают из себя посмешище

На это обратил внимание украинский блоггер, журналист и военный обозреватель Денис Казанский. Кроме потерь среди украинских военных, Захарова озвучила и другие цифры.

Мария Захарова

По ее версии, ВСУ с начала великой войны "потеряли" 27 835 танков и 670 самолетов. Это, заявила представитель МИД РФ, якобы следует из подсчетов ТАСС исходя из данных, опубликованных МО РФ. При этом, пишет Казанский, на самом деле такого количества самолетов Украина никогда не имела, а столько танков нет даже у всех стран НАТО вместе взятых.

Честно сказать, я до сих пор не могу понять, зачем они это делают. Могли бы назвать завышенные цифры, но при этом правдоподобные. Но какой смысл доводить до такого абсурда, чтобы все смеялись? …В результате смешно всем, включая Z-кретинов, – пишет журналист

В сентябре россияне заявляли, что потери ВСУ якобы 1,8 млн человек

При этом, добавляет он, Захарова озвучила меньшую цифру придуманных потерь ВСУ, чем Кобяков в сентябре. Тогда он говорил, что с начала полномасштабной войны ВСУ якобы "потеряли 1,8 млн человек личного состава". Это, утверждал он, якобы "объявил британский журналист, затем хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и подтвердили эту цифру". Как, по логике россиян, теперь она могла стать меньше — непонятно.

Триста тысяч туда, пятьсот тысяч сюда. Какая разница. Ощущение полной невменяемости. Никакие данные, озвученные российскими властями, не заслуживают никакого доверия. Вот уж действительно где фейковое государство и фейл стейт (несостоятельное государство — ред.), — пишет Казанский

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ в годовщину полномасштабного вторжения в Украину сделал ряд громких заявлений, в частности обвинив Украину в терроризме. Российский лидер также заявил о возможном использовании Украиной "ядерного компонента".