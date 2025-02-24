Саратова не стало бы: масштабы потерь России в войне

Потери России в Украине сравнимы с населением целых городов и регионов

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российской армии почти достигли миллиона человек. По разным оценкам, число погибших и раненых российских военных достигает от 870 до 900 тысяч человек. Последнюю цифру назвал недавно президент США Дональд Трамп. Отметим, что обычно в потери считаются не только потери убитыми, но и санитарные потери ранеными и тяжелобольными.

Чтобы понять масштаб потерь, следует сравнить их с населением российских городов (по состоянию на 2024 год). 870 тысяч – это больше россиян, чем живет в Тюмени (861 тысячи) или больше , чем во всей Кабардино-Балкарии (примерно 866 тысяч). Это почти столько как весь Саратов (около 887 тысяч жителей) о гораздо больше чем Республика Коми (830 тысяч населения). Представьте себе город или целый регион, буквально исчезнувший с карты – такова цена амбиций Кремля.

Потери РФ сопоставимы с населением Саратова

Потери РФ превысили население Кабардино-Балкарии

При этом реальные потери могут быть еще выше, поскольку Россия обычно скрывает масштабы гибели своих военных. Потери личного состава в войне против Украины уже намного превысили потери СССР в Афганистане — более чем в 50 раз, ведь официальные потери в афганской войне составили 14 427 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что только на Покровском направлении потери россиян составили более 15 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч убиты. Даже техники Россия потеряла огромное количество. Одних танков — более 10 тысяч, что больше, чем есть на вооружении США.