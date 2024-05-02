Забудьте слово "жесть": как заменить его в украинском языке

Есть сразу пять вариантов, как можно заменить слово "жесть"

В последние годы многие решили перейти на украинский язык, что неизбежно вызвало и увеличение числа ошибок и заимствований с русского языка в речи. К примеру, многие продолжают использовать привычные русские словечки, хотя в украинском языке есть достаточно достойных вариантов замены. В частности, это касается слова "жесть".

Изначально слово "жесть" в русском языке обозначало тонкое листовое железо. В Украине иногда встречается похожее слово "жерсть", однако, как утверждает словарь-антисуржик, единственный правильный перевод на украинский — "бляха". По аналогии, русское слово "жестянка" на украинский переводится как "бляшанка".

Кроме того, слово "жесть" часто используют в русском языке как восклицание в напряженных, страшных, опасных или неприятных ситуациях. На портале "Словотвір" предлагают заменить его на украинские восклицания "страх", "жах", "лихо", "трясця".

Вот несколько примеров, как эти слова используются в предложении:

Крізь зелені віти просвічувало сіре, мов .. бляха, передсвітанкове небо.

Цікаво, як конгрес удасться… Мене й тепер трясе вже трясця.

В маленькі черевички понабивалось снігу й було страх холодно.

Їстоньки хочу, жах!

У всякого своє лихо, І в мене не тихо; Хоч не своє, позичене, А все-таки лихо.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как заменить в украинском языке слово "жиза".