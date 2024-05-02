Забудьте слово "жесть": як замінити його в українській мові

Є відразу п’ять варіантів, як можна замінити слово "жесть"

В останні роки багато хто вирішив перейти на українську мову, що неминуче викликало і збільшення кількості помилок та запозичень з російської мови. Наприклад, багато хто продовжує використовувати звичні російські слівця, хоча в українській мові є достатньо гідних варіантів заміни. Зокрема, це стосується слова "жесть".

Початково слово "жесть" у російській мові означало тонке листове залізо. В Україні іноді зустрічається схоже слово "жерсть", однак, як стверджує словник-антисуржик, єдиний правильний переклад українською — "бляха". За аналогією, російське слово "жестянка" українською перекладається як "бляшанка".

Крім того, слово "жесть" часто використовують у російській мові як вигук у напружених, страшних, небезпечних чи неприємних ситуаціях. На порталі "Словотвір" пропонують замінити його на українські вигуки "страх", "жах", "лихо", "трясця".

Ось кілька прикладів, як ці слова використовуються у реченні:

Крізь зелені віти просвічувало сіре, мов .. бляха, передсвітанкове небо.

Цікаво, як конгрес удасться… Мене й тепер трясе вже трясця.

В маленькі черевички понабивалось снігу й було страх холодно.

Їстоньки хочу, жах!

У всякого своє лихо, І в мене не тихо; Хоч не своє, позичене, А все-таки лихо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як замінити українською мовою слово "жиза".