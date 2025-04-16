Не надо "нидіти": что на самом деле означает это украинское слово
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Если использовать это слово, можно начать говорить как классик украинской литературы
Некоторые украинские слова постепенно выходят из употребления. Однако их использование может обогатить речь. Одно из таких слов — "нидіти". Его упоминает еще Иван Котляревский в "Энеиде".
Слово "нидіти" многозначно. Тарас Береза в книге "Слова, что нас обогащают" приводит такое значение как основное — скучати, нудьгувати. Именно в таком смысле слово употреблял Котляревский.
Слово "нидіти" также имеет и оттенки значений. Его можно использовать как синоним таких слов и выражений: падать духом, увядать, тошнить, приходить в упадок эмоционально или физически. Редко употребляется в значении ныть или сетовать на что-то. "Телеграф" попросил искусственный интеллект составить предложение со словом "нидіти", чтобы продемонстрировать его значение. Среди приведенных примеров, эти очень удачные.
- "Поки інші боролись, він тільки й робив, що нидів і жалібно зітхав". В этом предложении нидіти употребляется в значении "вести бездейственную, лишенную цели жизни".
- "Не можна так нидіти через кожну невдачу — треба тримати себе в руках". Здесь похож смысл, речь идет об эмоциональном упадке.
Ранее "Телеграф" кратко рассказывал, что же нового в действующем украинском правописании. Кроме буквы "є" в слове "проєкт", там еще немало интересного.