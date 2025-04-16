Не надо "нидіти": что на самом деле означает это украинское слово

Если использовать это слово, можно начать говорить как классик украинской литературы

Некоторые украинские слова постепенно выходят из употребления. Однако их использование может обогатить речь. Одно из таких слов — "нидіти". Его упоминает еще Иван Котляревский в "Энеиде".

Слово "нидіти" многозначно. Тарас Береза в книге "Слова, что нас обогащают" приводит такое значение как основное — скучати, нудьгувати. Именно в таком смысле слово употреблял Котляревский.

Значение слова "нидіти" из книги Тараса Березы

Слово "нидіти" также имеет и оттенки значений. Его можно использовать как синоним таких слов и выражений: падать духом, увядать, тошнить, приходить в упадок эмоционально или физически. Редко употребляется в значении ныть или сетовать на что-то. "Телеграф" попросил искусственный интеллект составить предложение со словом "нидіти", чтобы продемонстрировать его значение. Среди приведенных примеров, эти очень удачные.

"Поки інші боролись, він тільки й робив, що нидів і жалібно зітхав". В этом предложении нидіти употребляется в значении "вести бездейственную, лишенную цели жизни".

В этом предложении нидіти употребляется в значении "вести бездейственную, лишенную цели жизни". "Не можна так нидіти через кожну невдачу — треба тримати себе в руках". Здесь похож смысл, речь идет об эмоциональном упадке.

Примеры употребления слова "нидіти"

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