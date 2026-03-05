Из-за плохого планирования МО потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит, — Бутусов

Для эффективного ведения боевых действий государству следует качественно планировать и анализировать возможности производителей во время оборонных закупок.

Об этом в своем видео заявил командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он подчеркнул, что артиллерия не менее важное средство на поле боя, она незаменимая.

"Снарядов к артиллерии у нас дефицит, кто бы что ни говорил. Орудий нам не хватает, особенно 155-мм. У нас была позорная ситуация, когда в 2024 году Павлоградский химический завод получил заказ на 50 млрд грн, чтобы организовать производство многих видов снарядов", — отметил Бутусов.

Командир подчеркнул, что вопросов к работникам завода нет, но у них не было ни компетенции, ни технологических линий, ни порохов, ни компонентов, ни взрывников в необходимом количестве.

"И они не совершили чуда. В результате государство загнало огромные деньги и не получило те боеприпасы, которые хотело. И деньги у нас зависли на год. Мы просто потеряли это время, собирая копейки на вооружение. Деньги ушли в пустоту", — сказал он.

Бутусов напомнил, что директора Павлоградского завода и нескольких руководителей задержали, в их отношении есть уголовные производства.

Он подчеркнул, что нужно изучать рынок и смотреть какие порохи и взрыватели доступны. Заказ следует просчитывать.

Для того чтобы воевать не людьми, а снарядами и дронами, нужно качественно планировать, анализировать возможности производителей, компетенции, способны ли предприятия это делать, отметил командир.

"Но господин Умеров (тогдашний министр обороны) этого не сделал. Отдали Минстратегпром и Минобороны заказ, более миллиарда долларов на то, что не было произведено. Мы на год потеряли такое количество денег, на которое можно было приобрести дроны, снаряды, взрывчатку, все что угодно", — отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что заявления нового министра обороны Федорова основываются на анализе. Министр был на фронте и посещал командиров лучших частей, корпусов, полков и бригад. Поэтому Бутусов надеется на системные решения в ближайшее время.

"К аудиту потерь нужен аудит неудачных управленческих и политических решений, которые очень губительно ударили по нашей обороне и продолжают бить сейчас", — подытожил Бутусов.