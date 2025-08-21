Укр

Фонд Андрея Матюхи поддержал проект "Защита ремонтников Укрэнерго"

Дмитрий Романов
Фонд Андрея Матюхи поддержал проект "Защита ремонтников Укрэнерго"

Более 1500 энергетиков компании пройдут курс домедицинской помощи

Более 1500 энергетиков компании пройдут курс домедицинской помощи

Фонд Андрея Матюхи стал партнером проекта "Защита ремонтников Укренерго", который обучит ремонтные бригады и технический персонал НЭК "Укренерго" навыкам спасения жизни. В рамках инициативы запланировано 75 однодневных тренингов.

С начала полномасштабного вторжения РФ энергетическая инфраструктура Украины стала мишенью ракетных и дроновых атак: с 2022 года повреждено более 63 тысяч объектов, за три года войны зафиксировано свыше 30 массированных ударов по энергосистеме. В результате этих атак погибли как минимум 160 энергетиков, более 300 получили ранения. 13 сотрудников "Укренерго" погибли на рабочих местах, выполняя свою работу.

Ремонтные бригады "Укренерго" работают на высоковольтных подстанциях и линиях под постоянной угрозой обстрелов. Поэтому навыки домедицинской помощи нередко становятся критически необходимыми прямо на месте происшествия.

"Энергетики — это люди, благодаря которым в домах украинцев есть свет даже после самых мощных российских ударов. Этот проект даст сотрудникам НЭК "Укренерго" знания и навыки, которые без преувеличения способны спасти жизнь в первые минуты ожидания скорой помощи", — отметил основатель фонда Андрей Матюха.

Планируется, что инициатива охватит около 1500 работников "Укренерго". Они освоят алгоритмы действий при прямой угрозе, научатся накладывать жгуты, тампонировать раны, быстро оценивать состояние пострадавших и проводить сердечно-легочную реанимацию. После обучения каждый участник получит именной сертификат.

Поддержка проекта "Защита ремонтников Укренерго" — часть системных усилий Фонда Андрея Матюхи по укреплению устойчивости Украины в условиях полномасштабной войны.

В 2025 году фонд уже дважды финансировал закупку современного хирургического оборудования для отделения ургентной хирургии НДСБ "Охматдет", а также присоединился к проекту Origami for Ukraine в поддержку реабилитации украинских защитников.

