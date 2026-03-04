Могли поразить носитель "Калибров" и еще несколько кораблей: что известно о результатах атаки на Новороссийск

Генштаб подтвердил поражение базы в Новороссийске

В российском Новороссийске 2 марта могли повредить пять кораблей, среди которых два — носители ракет "Калибр". Сообщается, что погибли и ранены среди российских военных.

О потерях сообщает российский источник, позиционирующий себя как телеграмм-канал сотрудника спецслужб РФ "Досье шпиона". Согласно его данным, было использовано по меньшей мере 200 беспилотников. Среди поврежденных кораблей известно о морском тральщике "Валентин Пикуль", корабле проекта 1124 "Эйск" и "Касимов". Заявляется также о трех погибших и 16 раненых солдатах врага.

Малый противолодочный корабль Черноморского флота России "Эйск"/Фото: А.Бричевский

Отметим, ранее этот телеграм-канал сообщал об поражении ракетных комплексов "Искандер" в Краснодарском крае, вертолетов Ми-8 и Ка-52 на российском аэродроме "Пугачевка", атаке БПЛА на порт Туапсе в ноябре со списком кораблей, еще ранее о погибших российских военных и ударах по складам дронов.

Также телеграмм-канал "Крымский ветер" идентифицировал один из кораблей, загоревшийся как фрегат "Адмирал Григорьевич". Фрегат является носителем крылатых ракет "Калибр" (установка УКСК на 8 ракет), что делает его приоритетной целью. Также оснащен зенитным комплексом "Штиль-1", артиллерийской установкой А-190 и торпедными аппаратами, может также нести палубные вертолеты и беспилотники "Орлан".

Спутниковые снимки в порту Новороссийска/Источник: Supernova+

Дым от корабля в порту Новороссийска/Источник: Supernova+

Что известно об атаке на Новороссийск

Новороссийск на карте

2 марта Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Шесхарис" и военно-морской базы в Новороссийске. Известно повреждение нефтяного терминала и РЛС от комплекса С-400. В сведении за сутки 2 февраля на утро 3 марта уведомляется о потере РФ одного корабля, однако без уточнения деталей.

