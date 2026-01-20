В этой европейской стране нет аэропорта: все из-за постоянной опасности

Там передвигаются только на авто

В Европе есть княжество, в котором нет аэропорта, несмотря на его большую площадь. Сюда можно добраться только через соседние города на автомобиле.

Речь идет об Андорре — маленьком княжестве между Испанией и Францией. Оно расположено в гористой местности с узкими долинами, поэтому там часто можно увидеть туристов, наслаждающихся природой. "Телеграф" объяснил, почему там нет аэропорта и чем интересно княжество.

Вид на княжество. Фото: Depositphotos

Несмотря на то, что площадь страны составляет около 486 км, построить здесь аэропорт невозможно. Причина — горный рельеф, ведь страну окружают Пиренеи с вершинами почти 3000 метров.

Из-за сложного ландшафта и неустойчивых погодных условий строительство аэропорта считают слишком рискованным. В Андорре же действуют несколько вертолетных площадок, обеспечивающих связь с соседними городами.

Что посмотреть в Андорре

В Андорре стоит посетить горнолыжные курорты, роскошный термальный комплекс "Кальдеа", музеи автомобилей, микроминиатюр, комиксов и исторические достопримечательности, как Каса-де-ла-Валь, церкви в стиле романской архитектуры, а также наслаждаться невероятными видами в парке Долины Кома Педроса и на смотровых площадках, таких как Mirador del Roc del Quer.

Спа-центр Кальдеа. Фото: Pilon

Касса-де-ла-Валь. Фото: Wikipedia

Долина Кома Педроса. Фото: Wikipedia

Обзорная площадка Mirador del Roc. Фото: Tripadvisor

