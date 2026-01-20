У цій європейській країні немає аеропорту: все через постійну небезпеку

Там пересуваються лише на авто

У Європі є князівство, в якому немає аеропорту, не дивлячись на його велику площу. Сюди можна дістатись тільки через сусідні міста на авто.

Мовиться про Андорру — маленьке князівство між Іспанією та Францією. Вона розташована в гористій місцевості з вузькими долинами, тому там часто можна побачити туристів, які насолоджуватимуться природою. "Телеграф" пояснив, чому там немає аєропорту та чим цікаве князівство.

Вигляд на князівство. Фото: Depositphotos

Попри те, що площа країни становить близько 486 км², побудувати тут аеропорт неможливо.Причина — гірський рельєф, адже країну оточують Піренеї з вершинами майже 3000 метрів.

Через складний ландшафт і нестійкі погодні умови будівництво аеропорту вважають надто ризикованим. Натомість у Андоррі діють кілька вертолітних майданчиків, що забезпечують зв’язок із сусідніми містами.

Що подивитись в Андоррі

В Андоррі варто відвідати гірськолижні курорти, розкішний термальний комплекс "Кальдеа", музеї автомобілів, мікромініатюр, коміксів та історичні пам'ятки, як-от Каса-де-ла-Валь, церкви в стилі романської архітектури, а також насолоджуватися неймовірними краєвидами в національному парку Долини Кома Педроса та на оглядових майданчиках, як-от Mirador del Roc del Quer.

Спа-центр Кальдеа. Фото: Pilon

Каса-де-ла-Валь. Фото: Wikipedia

Долина Кома Педроса. Фото: Wikipedia

Оглядовий майданчик Mirador del Roc. Фото: Тripadvisor

