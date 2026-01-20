У цій європейській країні немає аеропорту: все через постійну небезпеку
Там пересуваються лише на авто
У Європі є князівство, в якому немає аеропорту, не дивлячись на його велику площу. Сюди можна дістатись тільки через сусідні міста на авто.
Мовиться про Андорру — маленьке князівство між Іспанією та Францією. Вона розташована в гористій місцевості з вузькими долинами, тому там часто можна побачити туристів, які насолоджуватимуться природою. "Телеграф" пояснив, чому там немає аєропорту та чим цікаве князівство.
Попри те, що площа країни становить близько 486 км², побудувати тут аеропорт неможливо.Причина — гірський рельєф, адже країну оточують Піренеї з вершинами майже 3000 метрів.
Через складний ландшафт і нестійкі погодні умови будівництво аеропорту вважають надто ризикованим. Натомість у Андоррі діють кілька вертолітних майданчиків, що забезпечують зв’язок із сусідніми містами.
Що подивитись в Андоррі
В Андоррі варто відвідати гірськолижні курорти, розкішний термальний комплекс "Кальдеа", музеї автомобілів, мікромініатюр, коміксів та історичні пам'ятки, як-от Каса-де-ла-Валь, церкви в стилі романської архітектури, а також насолоджуватися неймовірними краєвидами в національному парку Долини Кома Педроса та на оглядових майданчиках, як-от Mirador del Roc del Quer.
