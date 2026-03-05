Картофель не будет прилипать даже к самой старой сковороде: чем ее посыпать

Жареный картофель остается одним из самых популярных гарниров.

Он хорошо сочетается с мясом, рыбой или овощными блюдами, а заправленный кетчупом или сметаной становится любимым блюдом на столе. Проблема многих хозяек – овощ прилипает к сковороде, тем самым портя и внешний вид, и вкус. Есть простой способ, который помогает жарить картофель идеально даже на старой сковороде. Об этом рассказывает "Телеграф".

Главный секрет – обычная поваренная соль. Перед тем как налить растительное масло, сковороду нужно хорошо разогреть и присыпать щепоткой соли. Затем ее следует потрясти, чтобы кристаллы равномерно покрыли поверхность, после чего протереть бумажным полотенцем и добавить масло. Через 3–5 минут, когда жир разогреется, можно выкладывать очищенный и нарезанный картофель. Благодаря соли лишняя влага уходит, и картофель жарится без прилипаний и брызг масла.

Улучшить вкус гарнира можно по-разному. Добавление лука, чеснока, молотого перца, паприки или приправы карри делает блюдо насыщеннее. Каждый рецепт можно подстроить под свой вкус, но важно соблюдать время жарки – обычно это 20–25 минут до золотистой корочки.

Даже на старой сковороде этот трюк позволяет получить хрустящий, румяный картофель без прилипания и с минимальным количеством масла. Гарнир выходит идеальной базой для любого блюда.