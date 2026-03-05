Картопля не прилипатиме навіть до найстарішої пательні: чим посипати сковорідку

Смажена картопля залишається одним із найпопулярніших гарнірів.

Вона добре поєднується з м’ясом, рибою або овочевими стравами, а заправлена кетчупом чи сметаною стає улюбленою стравою на столі. Проблема багатьох господинь — овоч прилипає до сковороди, що псує і зовнішній вигляд, і смак. Є простий спосіб, який допомагає смажити картоплю ідеально навіть на старій пательні. Про це розповідає "Телеграф".

Головний секрет — звичайна кухонна сіль. Перед тим як налити олію, сковороду потрібно добре розігріти і присипати дрібкою солі. Потім її слід потрясти, щоб кристали рівномірно покрили поверхню, після чого протерти паперовим рушником і додати олію. Через 3–5 хвилин, коли жир розігріється, можна викладати очищену та нарізану картоплю. Сіль вбирає зайву вологу, завдяки чому картопля не прилипне і менше бризкає олія.

Поліпшити смак гарніру можна по-різному. Додавання цибулі, часнику, меленого перцю, паприки або приправи каррі робить страву більш насиченою. Кожен рецепт можна підлаштувати під свій смак, але важливо дотримуватися часу смаження — зазвичай це 20–25 хвилин до золотистої скоринки.

Навіть на старій сковороді цей трюк дозволяє отримати хрустку, рум’яну картоплю без прилипання і з мінімальною кількістю олії. Гарнір виходить ідеальною базою для будь-якої страви.