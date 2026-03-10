Поэтому бананы чернеют вдвое быстрее: что нельзя держать рядом

Бананы относятся к фруктам, которые достаточно быстро созревают и так же быстро портятся.

Именно поэтому многие сталкиваются с ситуацией, когда уже через несколько дней после покупки плоды темнеют и становятся слишком мягкими. В то же время, существуют простые правила хранения, которые помогут продлить их свежесть. Достаточно знать несколько нюансов и избегать обычных ошибок на кухне. Об этом сообщает "Телеграф".

Почему бананы быстро темнеют

Основная причина быстрого созревания бананов – природный газ этилен. Его выделяют сами плоды, и он запускает процесс созревания. Чем спелее банан, тем больше этилена он производит, а это ускоряет созревание как самого плода, так и лежащих рядом фруктов.

На скорость порчи также оказывают влияние другие факторы. В частности, значение имеет степень спелости бананов при покупке, температура хранения и соседство с другими продуктами.

Некоторые фрукты активно выделяют этилен. К ним относятся яблоки, авокадо и помидоры. Если держать бананы рядом с ними, они могут созревать гораздо быстрее обычного.

Как правильно хранить бананы

Если бананы куплены еще зелеными, их следует оставить на кухонном столе, чтобы они спокойно созрели при комнатной температуре. Когда плоды станут желтыми и достигнут идеальной спелости, их можно переложить в холодильник. Холод может сделать кожуру темнее, однако мякоть внутри еще несколько дней будет оставаться свежей и пригодной для потребления.

Чтобы бананы не портились слишком быстро, лучше хранить их отдельно от других фруктов. Например, можно разложить плоды в разные миски или просто держать их в разных частях кухни. Также полезно отделить бананы от кисти – это уменьшает концентрацию этилена и помогает плодам созревать медленнее и равномернее.

Еще один простой прием – обернуть плодоножки бананов пищевой пленкой или фольгой. Такая мелкая уловка уменьшает выделение газа, который ускоряет созревание, и помогает дольше сохранить свежесть фруктов.

Важно помнить и другой нюанс: спелые бананы способны значительно ускорять созревание зеленых. Поэтому, если дома есть плоды разной степени спелости или только что приобретена новая партия, их лучше хранить отдельно. Это поможет избежать ситуации, когда все бананы одновременно становятся перезрелыми.

Следование этим простым советам поможет сохранить бананы свежими дольше и избежать ситуации, когда плоды быстро темнеют и становятся непригодными для употребления в пищу.