Через це банани чорніють удвічі швидше: що не можна тримати поруч

Банани належать до фруктів, які досить швидко достигають і так само швидко псуються.

Саме тому багато людей стикаються з ситуацією, коли вже через кілька днів після покупки плоди темніють і стають надто м’якими. Водночас існують прості правила зберігання, які допоможуть продовжити їхню свіжість. Достатньо знати кілька нюансів і уникати типових помилок на кухні. Про це повідомляє "Телеграф".

Чому банани швидко темніють

Основна причина швидкого дозрівання бананів — природний газ етилен. Його виділяють самі плоди, і він запускає процес дозрівання. Чим стигліший банан, тим більше етилену він виробляє, а це прискорює дозрівання як самого плоду, так і фруктів, що лежать поруч.

На швидкість псування також впливають інші фактори. Зокрема, значення має ступінь стиглості бананів під час покупки, температура зберігання та сусідство з іншими продуктами.

Деякі фрукти також активно виділяють етилен. До них належать яблука, авокадо та помідори. Якщо тримати банани поруч із ними, вони можуть дозрівати значно швидше, ніж зазвичай.

Як правильно зберігати банани

Якщо банани куплені ще зеленими, їх варто залишити на кухонному столі, щоб вони спокійно дозріли при кімнатній температурі. Коли плоди стануть жовтими та досягнуть ідеальної стиглості, їх можна перекласти в холодильник. Холод може зробити шкірку темнішою, однак м’якоть усередині ще кілька днів залишатиметься свіжою та придатною до споживання.

Щоб банани не псувалися занадто швидко, їх краще зберігати окремо від інших фруктів. Наприклад, можна розкласти плоди в різні миски або просто тримати їх у різних частинах кухні. Також корисно відокремити банани від грона — це зменшує концентрацію етилену і допомагає плодам дозрівати повільніше та рівномірніше.

Ще один простий прийом — обгорнути плодоніжки бананів харчовою плівкою або фольгою. Така дрібна хитрість зменшує виділення газу, який пришвидшує дозрівання, і допомагає довше зберегти свіжість фруктів.

Важливо пам’ятати й інший нюанс: стиглі банани здатні значно прискорювати дозрівання зелених. Тому, якщо вдома є плоди різного ступеня стиглості або щойно придбана нова партія, їх краще зберігати окремо. Це допоможе уникнути ситуації, коли всі банани одночасно стають переспілими.

Дотримання цих простих порад допоможе зберегти банани свіжими довше та уникнути ситуації, коли плоди швидко темніють і стають непридатними для споживання.