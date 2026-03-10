Клопы будут убегать из вашего сада и огорода: какие ароматные растения спасут от вредителей

Вредители ненавидят аромат этих четырех растений

В садах и на огородах часто появляются насекомые-вредители, в частности различные виды клопов, которые повреждают растения и урожай. В то же время избавиться от них можно и без химических средств — существует простой естественный способ.

Один из таких вариантов – высаживать растения, запах которых отпугивает насекомых. Об этом написали в "Аgroinform.hu".

Одним из растений, которое может помочь отпугивать насекомых, является базилик. Его эфирные масла имеют сильный запах, который не нравится многим вредителям. Из-за этого насекомые часто избегают мест, где растет это растение.

Базилик. Фото: Евгений Клопотенко

Базилик легко выращивать. Его можно сажать в открытом грунте, в горшках или балконных ящиках. Растение любит тепло и солнце, поэтому высаживать его на улице обычно советуют после того, как минует риск заморозков. Базилику нужна рыхлая почва и регулярный полив, но без избытка воды.

Чтобы усилить эффект, базилик рекомендуют сажать возле овощных грядок или фруктовых растений. Чем больше таких растений в саду, тем сильнее может быть защита от насекомых.

Кроме базилика, в саду также можно высаживать другие ароматные растения — например, лаванду, мяту или бархатцы. Они тоже могут помочь отпугивать некоторых вредителей.

Что еще отпугивает вредителей. Фото: Телеграф

Такой способ защиты считается экологичным, ведь не вредит полезным насекомым и окружающей среде. К тому же листья базилика можно использовать в приготовлении разных блюд.

