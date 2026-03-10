Клопи тікатимуть з вашого саду та городу: які ароматні рослини врятують від шкідників

Шкідники ненавидять аромат цих чотирьох рослин

У садах і на городах часто з’являються комахи-шкідники, зокрема різні види клопів, які пошкоджують рослини та врожай. Водночас позбутися їх можна і без хімічних засобів — існує простий природний спосіб.

Один із таких варіантів — висаджувати рослини, запах яких відлякує комах. Про це написали у "Аgroinform.hu".

Однією з рослин, яка може допомогти відлякувати комах, є базилік. Його ефірні олії мають сильний запах, який не подобається багатьом шкідникам. Через це комахи часто уникають місць, де росте ця рослина.

Базилік. Фото: Євген Клопотенко

Базилік легко вирощувати. Його можна садити у відкритому ґрунті, у горщиках або балконних ящиках. Рослина любить тепло та сонце, тому висаджувати її на вулиці зазвичай радять після того, як мине ризик заморозків. Базиліку потрібен пухкий ґрунт і регулярний полив, але без надлишку води.

Щоб посилити ефект, базилік рекомендують садити біля овочевих грядок або фруктових рослин. Чим більше таких рослин у саду, тим сильніший може бути захист від комах.

Крім базиліка, у саду також можна висаджувати інші ароматні рослини — наприклад, лаванду, м’яту або чорнобривці. Вони теж можуть допомогти відлякувати деяких шкідників.

Що ще відлякує шкідників. Фото: Телеграф

Такий спосіб захисту вважається екологічним, адже не шкодить корисним комахам і довкіллю. До того ж листя базиліка можна використовувати у приготуванні різних страв.

